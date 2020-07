EUROPA VERDE TRENTO * AMMINISTRATIVE TRENTO 2020: « PRESENTAZIONE CANDIDATI, A TRENTO AL LIBER CAFé IL 3 LUGLIO (ORE 11.00) – INTERVERRà FRANCO IANESELLI »

L’ONDA VERDE NON SI FERMA – le candidate e i candidati di Europa Verde Trento si presentano VENERDÌ 3 LUGLIO, ore 11.00 – Liber Café, piazza Dante n. 29 – Trento

Interverrà anche Franco Ianeselli.

Un appuntamento per lanciare il nostro progetto politico e presentarlo alla città. Anche a Trento è arrivato il momento che si affermino proposte ecologiste, incarnate in una visione di sinistra moderna, che guardi all’Europa e sia attenta all’ambiente e alla giustizia sociale.

Europa Verde Trento è la lista che, alle prossime elezioni amministrative, raccoglie in una sola casa Verdi, Sinistra italiana, Volt ed È Viva Trentino, a sostegno della candidatura di Franco Ianeselli.

All’interno della coalizione #sìAmoTrento rappresentiamo l’alternativa ecologista che ha elaborato per la città un programma che tiene insieme sostenibilità ambientale e temi sociali.

Sulla scia del successo senza precedenti che in Francia hanno avuto le liste con gli stessi riferimenti valoriali ed operativi, crediamo fermamente che resti aperta e urgente la questione di quale spazio rimanga per il cittadino elettore. La rappresentanza politica si trova di fronte a nuove sfide, che coinvolgono i diversi livelli di governo. Fenomeni globali come i cambiamenti climatici e l’attuale emergenza sanitaria interrogano anche la politica locale in merito a questioni e problemi sempre meno prevedibili.

Le candidate e i candidati compongono una squadra inedita, intergenerazionale, eco-progressista, costruita pensando alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze e delle diverse appartenenze (culturali, territoriali, religiose, di genere, di origine etnica, di età, di abilità fisiche, di orientamento sessuale ed identità di genere). Una squadra non improvvisata e con un solido bagaglio politico alle spalle, costruito con cura dalle forze che sostengono il progetto. Insomma, siamo una forza politica che può davvero essere generativa e offrire a Trento prospettive inedite, basate sui nostri valori principali: l’ecologia e la giustizia sociale.