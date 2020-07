UNIONE COMMERCIO TURISMO – ROVERETO (TN) * AIUTO ATTIVITà ECONOMICHE: « 2 ORE DI PARCHEGGIO GRATIS PER CHI FA SHOPPING E CONSUMA IN CITTà »

Il piano d’azione a supporto delle attività economiche contro i devastanti effetti sull’economia della città causati dalla pandemia si arricchisce di un nuovo importante tassello. Per incentivare la frequentazione di cittadini e visitatori in città, arriva ora anche la sosta gratuita per due ore nei parcheggi interrati dell’Urban City, “Rovereto centro” di via Manzoni e “Centro storico” di viale dei Colli, che si aggiunge all’ora di sosta gratuita (e la seconda ora a soli 50 centesimi) già attiva da venerdì su tutti gli stalli di superficie.

“L’intento di questa iniziativa, per la quale ringraziamo fin d’ora l’Amministrazione comunale per averla accolta, è quello di premiare i clienti delle attività economiche e di valorizzare il loro ruolo e la loro professionalità – commenta il presidente dell’Unione Commercio e Turismo Marco Fontanari -: infatti il ticket per le 2 ore di sosta gratuita sarà consegnato solo a chi effettua acquisti o consumazioni in città, secondo un limite minimo di spesa che ogni operatore deciderà autonomamente, tenendo presente il valore dell’acquisto.

Questo provvedimento s’inserisce nel quadro del nostro progetto “Rovereto città sicura, accogliente ed ospitale”, all’interno del quale sono inserite le principali azioni messe in campo: dalla concessione gratuita di plateatici, nuovi o ampliamenti, per i pubblici esercizi e spazi espositivi esterni, alla chiusura a fasce orarie in via Rialto e via Mercerie, agli sconti su tasse e tributi locali. Ancora ad aprile è stato presentato al Comune di Rovereto un documento contenente una serie di proposte per supportare le attività economiche in questo difficilissimo momento, con soddisfazione abbiamo riscontrato che molte nostre proposte sono state accolte ed inserite nella manovra che il Consiglio comunale ha approvato nei giorni scorsi per sostenere la ripartenza di Rovereto”.

Anche l’assessore a mobilità, ambiente e decentramento Carlo Plotegher commenta positivamente: “Essere stati in gradi in tempi brevi di recepire una serie di stimoli e di richieste delle categorie economiche è sicuramente un fatto importante per l’Amministrazione comunale. Per quanto riguarda la mobilità, che è di mia competenza, esprimo soddisfazione per aver concorso a migliorare la capacità di accoglienza da parte della città, grazie al grande lavoro svolto in questi anni per aumentare la dotazione di parcheggi: con gli ultimi abbattimenti, il Follone è passato da 360 a 450 posti auto e presto potremo anche procedere ulteriormente, a giorni inaugureremo anche il nuovo parcheggio di via Matteo del Ben (l’ex cortile del vecchio carcere, ndr) che potrà ospitare una cinquantina di veicoli; ricordiamo anche i numerosi parcheggi realizzati a cintura del centro, le novità introdotte in maniera innovativa sulla sosta breve, per arrivare alla sperimentazione della chiusura a fasce orarie dell’area via della Terra-via Rialto-via Mercerie che sta raccogliendo molti apprezzamenti. In questo disegno complessivo si inserisce ora il tassello di questa nuova iniziativa legata alla sosta gratuita sia per gli stalli di superficie che per i principali parcheggi in struttura, per i quali ho fortemente voluto le due ore, per consentire a chi viene in città di fare acquisti o scoprire il nostro centro con la dovuta calma senza pagare il parcheggio”.

Il ticket da 2 ore di parcheggio gratuito (che avrà durata fino al 30 settembre 2020) è di facile utilizzo: va inserito negli apparecchi di pagamento dei parcheggi dopo il tagliando d’ingresso per effettuare il pagamento per intero o per le prime 2 ore di sosta (se il cliente si ferma nel parcheggio oltre 2 ore). L’Unione Commercio e Turismo sta distribuendo in queste ore i tagliandi per i parcheggi di via Manzoni e viale dei Colli, nei prossimi giorni saranno disponibili anche i ticket utilizzabili nel parcheggio multipiano Urban City di corso Rosmini. Per maggiori informazioni sull’iniziativa chiamare il numero 0464/481011.