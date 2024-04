COMITATI CITTADINI CONTRO TANGENZIALE FERROVIARIA TRENTO * CONFERENZA STAMPA: « DIRETTA VIDEO STREAMING DA VIA OSS MAZZURANA, 11 APRILE ORE 11.00 »

11.12 - giovedì 11 aprile 2024

Live streaming by: Agenzia Opinione (riprese video: Maurizio Daldon)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

È in programma per giovedì 11 aprile la conferenza stampa dei Comitati contro la Circonvallazione ferroviaria di Trento.

L’incontro con i cronisti è organizzato in via Oss Mazzurana 54, a Trento (alle 10.45 per le televisioni ed alle 11.00 per gli altri organi di stampa).

Nel corso della conferenza saranno messe in evidenza le criticità emerse dalle analisi sui terreni e sulla falda presso l’ex scalo Filzi. Analisi che imporrebbero di sospendere definitivamente la realizzazione dell’opera.