ORDINE NAZIONALE GIORNALISTI * VIDEO FIGLIA KAILI: PRESIDENTE BARTOLI, « IL GIORNALISMO È ALTRA COSA, LA CARTA DI TREVISO È CHIARISSIMA »

14.48 - domenica 8 gennaio 2023

Video figlia Kaili: Bartoli, giornalismo è un’altra cosa. Dichiarazione di Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti.

“Il giornalismo è un’altra cosa. Diffondere le immagini una bimba di pochi mesi che si reca in vista alla mamma in carcere è un esempio odioso di pessimo giornalismo. La Carta di Treviso è chiarissima e ci auguriamo che i Consigli di disciplina dell’Ordine possano sanzionare adeguatamente questi comportamenti. Occorre anche riflettere sulla necessità di chiamare in causa anche i direttori delle testate che diffondono video e immagini di questo tipo.”