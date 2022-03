ABC IRIFOR – TRENTINO * SETTIMANA GLAUCOMA: « ARCO, L’UNITÀ MOBILE OFTALMICA HA OFFERTO OGGI UNA GIORNATA DI SCREENING GRATUITI »

18.04 - sabato 12 marzo 2022

AbC IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale ha aderito anche per il 2022 alle proposte di IAPB Italia onlus per la Settimana Mondiale del Glaucoma. La Cooperativa, grazie alla preziosa collaborazione di alcuni volontari, ha distribuito i materiali informativi prodotti dalla Sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità in occasione del mercato cittadino di alcuni dei principali centri della provincia e presso gli ambulatori del proprio Centro di prevenzione e riabilitazione di Trento.

Uno degli Ortottisti e assistenti in oftalmologia del Centro, dott. Palumbo, ha partecipato ad uno dei programmi dell’emittente locale Trentino TV, mercoledì 9 marzo, per parlare di patologie visive, prevenzione e naturalmente della Settimana Mondiale del Glaucoma, come importante evento voluto da IAPB Italia e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (a cui l’Agenzia fa capo) per richiamare l’attenzione sul prezioso bene della vista.

L’Unità Mobile Oftalmica, il camper oculistico itinerante di AbC IRIFOR, ha offerto sabato 12 marzo una giornata di screening gratuiti ad Arco (TN), con il patrocinio del Comune di Arco, che ha subito accolto il prezioso valore della proposta, e in collaborazione con la Sezione Alpini locale che ha contribuito a diffondere l’iniziativa e a supportare l’organizzazione logistica.

“La prevenzione è fondamentale. – racconta il direttore Ceccato – Oltre i cinquant’anni si consiglia un controllo oculistico annuale perché è l’unico modo per diagnosticare tempestivamente eventuali patologie, che spesso, come nel caso del glaucoma (detto anche ‘ladro silenzioso della vista’), non presentano immediatamente sintomi evidenti e portano a danni irreparabili della vista se non si interviene in tempo.”

È importante dunque prevenire e non sottovalutare segnali e sintomi. La popolazione può effettuare controlli oculistici approfonditi anche presso il Centro di AbC IRIFOR del Trentino (0461 1959595 o segreteria@abcirifor.it – via della Malvasia 15, Trento).