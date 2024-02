COMITATI “NO TAV” – TRENTINO * CONFERENZA STAMPA 16/2 – ORE 10.00: « BY-PASS FERROVIARIO TRENTO, DIRETTA VIDEO STREAMING INTEGRALE »

10.27 - venerdì 16 febbraio 2024

Riprese video: Maurizio Daldon

///

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si terrà venerdì 16 febbraio a partire dalle ore 10.00 per le televisioni e dalle ore 10.20 per i giornali, presso la sede delle Associazioni ambientaliste in via Oss Mazzurana 54 a Trento, la conferenza stampa dei comitati No Tav contro la circonvallazione ferroviaria Ac/Av di Trento.

Nella conferenza stampa sarà fatto il punto circa il de-finanziamento dell’opera e i lavori, con particolare riferimento alle aree inquinate di Trento Nord.

Nel corso della stessa verrà inoltre presentato il programma del Convegno sul tema del disinquinamento delle aree ex Sloi ed ex Carbochimica indetto dai comitati per sabato 17 febbraio 2024 presso il palazzo della Regione (inizio previsto ore ore 10.00).