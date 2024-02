PATT * “LA NOSTRA AUTONOMIA“: « CON ZELLER – MIGAZZI – MARCHIORI, DIRETTA VIDEO STREAMING DA TRENTO – PALAZZO REGIONE (7/2 – 20.00) »

20.18 - mercoledì 7 febbraio 2024

Il Partito Autonomista Trentino Tirolese organizza un incontro pubblico dal titolo LA NOSTRA AUTONOMIA: FRA PROPOSTE DI RIFORMA E NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL TRENTINO.

Si terrà domani, mercoledì 7 febbraio 2024, ad ore 20 presso la sala di rappresentanza della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol l’incontro organizzato dal Partito Autonomista Trentino Tirolese per parlare di Autonomia della riforma voluta dal Governo.

Il PATT è il primo partito che organizza un momento di approfondimento e di conoscenza sui temi dell’Autonomia differenziata e sugli impatti e le opportunità che può rappresentare per la nostra Regione, nonché sullo stato di salute e le prospettive future della nostra Autonomia. La presenza di autorevoli relatori in rappresentanza non solo del contesto trentino ma anche dell’Alto Adige e della Commissione dei Dodici consentirà di avere un respiro regionale approfondendo la posizione del governo nazionale in relazione alle proposte elaborate dai Presidenti delle Autonomie speciali.

Parteciperanno all’incontro:

Karl Zeller, già Presidente del Gruppo per le Autonomie al Senato, già membro delle Commissioni dei Sei e dei Dodici

Matteo Migazzi, membro della Commissione dei Dodici e A.D. di Pensplan Centrum SpA

Maurizio Fugatti, Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige Sudtirol e Presidente della Provincia Autonoma di Trento

Simone Marchiori, Segretario politico del PATT e Assessore provinciale alle politiche abitative e alla promozione dell’autonomia e dell’Euregio

La serata è aperta a tutti gli interessati.