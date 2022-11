COMUNE TRENTO * “CITTÀ DEL NATALE“: « OGGI IN PIAZZA DUOMO ACCENSIONE LUCI DELL’ALBERO (17.00), POI INAUGURAZIONE MERCATINI PIAZZA FIERA E BATTISTI »

12.16 - sabato 19 novembre 2022

Trento Città del Natale, oggi l’inaugurazione. Tutti gli appuntamenti del pomeriggio. Oggi, sabato 19 novembre, ci sarà l’inaugurazione.

Ecco gli appuntamenti del pomeriggio:

– alle 15 apertura della pista di pattinaggio e inaugurazione degli allestimenti natalizi alle Albere

– alle 16 apertura del Villaggio incantato in piazza Dante

– alle 16 in piazza Duomo lo spettacolo del comico Antonio Ornano

– alle 17 accensione delle luci dell’albero in piazza Duomo con le autorità

– alle 17.30 inaugurazione del mercatino di Natale in piazza Fiera

– alle 18 inaugurazione del mercatino di Natale in piazza Battisti