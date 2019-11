CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * « SABATO 9 NOVEMBRE OSPITI: « IL VOLO, FABIO FOGNINI, FABIO DE LUIGI CON GIANPAOLO MORELLI E RAZ DEGAN »

Sabato 9 novembre appuntamento ricco di storie ed emozioni con Verissimo. In esclusiva, Gianluca, Ignazio e Piero, ossia Il Volo, festeggiano con Silvia Toffanin i 10 anni di carriera.

E’ uno dei tennisti più forti al mondo e sta per diventare papà per la seconda volta. Per la prima volta a Verissimo si racconta Fabio Fognini.

Inoltre, in studio due attori amatissimi: Fabio De Luigi e Gianpaolo Morelli, al cinema con il film ‘Gli uomini d’oro’.

E ancora, ospiti del talk show: un vero globetrotter Raz Degan, Mietta e direttamente da ‘Amici Celebrities’ l’imitatrice Francesca Manzini.

