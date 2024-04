CANALE 5 – “ MELAVERDE “ * « IL 7/4 ALLE 11.50 APPUNTAMENTO SULL’ALTOPIANO DI PINÈ IN TRENTINO E SULLE COLLINE DEL PROSECCO (TV) »

13.46 - sabato 6 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da domenica 7 aprile, alle ore 11.50, su Canale 5, torna il viaggio nell’Italia delle eccellenze di «Melaverde». Alla guida dello storico settimanale dell’ammiraglia Mediaset, la consolidata coppia formata da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Giunta alla 26esima edizione, la rubrica prosegue e rinnova il racconto per immagini delle bellezze del nostro Paese: territorio e tradizioni, talento, passione e perseveranza, di chi si impegna in prima persona per la salvaguardia di agricoltura e ambiente.

Hidding si reca sull’Altopiano di Pinè, in Trentino per raccontare la storia di una farina molto particolare, che nasce da un frumento di montagna che si coltiva su terreni marginali dell’Alta Valsugana: la farina Pinetana o Pinaitra, come viene chiamata nel dialetto locale.

Venuto, invece, raggiunge le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, alla scoperta di una terra che racchiude il prezioso mosaico rurale che – nel 2019 – è diventato patrimonio dell’Umanità.