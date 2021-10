PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUREGIOFAMILYPASS: « TUTTI I VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO, PRESENTATA LA NUOVA MAPPA INTERATTIVA SU WWW.FAMILYPASS.EU »

EuregioFamilyPass: tutti i vantaggi a colpo d’occhio.Presentata la nuova mappa interattiva su www.familypass.eu.

L’EuregioFamilyPass vuole incoraggiare tutte le famiglie dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino ad esplorare e vivere attivamente l’Euregio. L’offerta per il tempo libero delle famiglie spazia da eventi dedicati, sconti nei settori dell’istruzione, della cultura e dello sport fino alla mobilità agevolata per viaggiare con mezzi pubblici. Per presentare l’intera offerta in modo semplice e chiaro, è stata realizzata una mappa interattiva comune dell’EuregioFamilyPass, che viene ora illustrata dagli Assessori per la famiglia dell’Euregio, ossia del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento.

La nuova mappa interattiva mostra alle famiglie tutti i vantaggi di cui godono con l’EuregioFamilyPass, spiegano gli assessori per la famiglia. Per l’assessore alla famiglia della Provincia autonoma di Trento la mappa rende più facile per le famiglie non solo scoprire e utilizzare le offerte del proprio territorio, ma conoscere anche quelle degli altri due territori dell’Euregio. Secondo l’assessore il nuovo strumento renderà ancora più agevole lo scambio di esperienze tra i tre territori. La mappa interattiva con funzione di ricerca dei partner convenzionati rappresenta inoltre un passo importante verso la digitalizzazione. La mappa interattiva dell’EuregioFamilyPass si trova sul sito www.familypass.eu.

Programma Interreg per lo scambio transfrontaliero

Il progetto EuregioFamilyPass fa parte del programma Interreg Italia-Österreich. Dal 2017, nell’ambito di questo progetto sono stati sviluppati approcci comuni per offrire alle famiglie del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino un’offerta famigliare ampia e promuovere lo scambio culturale transfrontaliero.