PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SANITà: « IN ARRIVO 200 MILA EURO DA DESTINARE ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI PER LE RSA DI TRANSITO DI DRO E DI STRIGNO »

In arrivo 200.000 euro per le Rsa di transito di Dro e Strigno. La Giunta su indicazione dell’assessore Segnana ha finanziato l’acquisto di attrezzature.

Sono in arrivo 200.000 euro da destinare all’acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi per le Rsa di transito di Dro e di Strigno. Oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana ha disposto di incrementare le risorse disponibili.

“La pandemia – spiega infatti l’assessore Segnana – ci ha imposto un cambio di passo in molti settori, nelle Rsa in particolare, proprio per proteggere gli utenti più anziani e fragili, abbiamo da tempo individuato un’altra modalità di ingresso che prevede, appunto la destinazione di alcune strutture alla funzione di transito, dove accogliere temporaneamente gli anziani non autosufficienti prima del loro ingresso in struttura. Per questo – conclude l’assessore – si è manifestata l’esigenza di finanziare la fornitura di attrezzature ed arredi da destinare a tala nuova attività”.