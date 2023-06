SAT – SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI * “TROFEO CASAROTA LIVIO CIOLA”: « UN CENTINAIO I PARTECIPANTI, SUL PODIO CAPPELLETTI E TAVONATTI »

09.26 - lunedì 19 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si è svolta ieri a Centa la terza tappa del “Circuito Sat corsa in montagna” con il tradizionale “Trofeo Casarota Livio Ciola”. E, dopo aver dominato la prima prova dell’edizione 2023 del circuito Sat di corsa in montagna – vincendo a fine maggio il terzo “Trofeo Avisio – Memorial Luciano Pasolli” – l’alpino Daniele Cappelletti è nuovamente salito sul gradino più alto del podio anche ieri, aggiudicandosi il “Trofeo Casarota – Livio Ciola”.

Una “classicissima”, la gara di ieri, per la combinata Sat e per gli appassionati delle corse in salita: il Trofeo Casarota, organizzato dalla sezione Sat Centa, è arrivato infatti alla 34esima edizione. Proponendo un tracciato ormai rodato (e apprezzato), in grado di stimolare gli specialisti delle competizioni più verticali. Sette chilometri e 750 metri di dislivello i dati tecnici del tracciato. Che dal paese di Centa San Nicolò inizialmente si snoda su un terreno in saliscendi, per poi salire fino al Sindech e da lì impennarsi fino al rifugio Casarota.

Quasi un centinaio, tra gara competitiva e marcia non competitiva, gli atleti e gli appassionati che ieri hanno voluto cimentarsi nella prova, accompagnati da una bella giornata di sole. Con passi diversi: dalla corsa alla semplice passeggiata.

A correre è stato di sicuro lo skyrunner Cappelletti, in forze alla Sat Val di Gresta, che ha tagliato il traguardo in 44.59. Poco distante il pinetano Francesco Baldessari, che con un tempo di 45.29 ha preceduto di un minuto il terzo classificato, Tarcisio Linardi (46.29), anche lui della Sat Val di Gresta.

Sat Mattarello sugli scudi invece in campo femminile, con Marianna Tavonatti che ha primeggiato con un tempo di 56.45 e la compagna di sezione Roberta Faes che con 1.00.43 si è conquistata la medaglia di bronzo. Seconda piazza per Laura Bianchini, della Sat padrona di casa: per lei un tempo di 1.00.21. Tra le sezioni vittoria della Sat Povo, seguita dalla Sat Centa e dalla Sat Val di Gresta.

Ora il circuito Sat si sposta in val di Sole: il 15 luglio è in agenda la seconda edizione del “Trofeo Settimana della montagna” organizzata dalla Sat Malè.

Il “Circuito SAT – Corsa in montagna”, è una competizione sportiva, a carattere solidale, che proseguirà per tutta l’estate in sette tappe del Trentino – Lavis, Arco, Centa, Malè, Pinè, Vigolo Vattaro, Mattarello – per poi concludersi di nuovo a Lavis il 20 ottobre con le premiazioni e una grande festa presso l’Auditorium comunale.

Quest’anno il ricavato dell’iniziativa andrà al progetto di sostegno all’istruzione e all’assistenza sanitaria in alcuni piccoli villaggi di montagna in Nepal.

Le gare sono a carattere agonistico, ma alcune tappe prevedono la partecipazione anche non competitiva e aperta a tutti, alle famiglie, agli amatori e chi deciderà di mettere insieme i tanti traguardi della competizione. Chiunque può iscriversi. Le adesioni per ogni tappa rimangono aperte fino al giorno prima di ogni tappa (iscrizioni: www.circuitosatcorsainmontagna.it).