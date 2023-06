RIVA DEL GARDA – FIERECONGRESSI (TN) * “EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS“: « PARTNERSHIP INTERNAZIONALI, RINNOVATI I LEGAMI STRATEGICI CON INDIA E CINA »

13.11 - domenica 18 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A Expo Riva Schuh & Gardabags si rinnovano i legami strategici con India e Cina. La manifestazione consolida le partnership internazionali suggellando un nuovo importante accordo con l’India e rinnovando le relazioni con la Cina. Riva del Garda si conferma piattaforma di business privilegiata per il mercato delle calzature e della pelletteria.

Intensificare ulteriormente il presidio dei mercati e le relazioni internazionali con istituzioni e aziende leader del settore, al fine di ampliare la varietà dell’offerta, in particolare di borse e pelletteria. Questo il proposito con cui Riva del Garda Fierecongressi, nella giornata inaugurale della 99ma edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, ha siglato un Memorandum d’Intesa con il Council for Leather Exports (CLE) – India, l’organizzazione leader per la promozione dell’industria della pelletteria indiana.

L’accordo, firmato dal Presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini e dal Presidente del CLE Mr. Sanjay Leekha, mira a potenziare la presenza degli esportatori nel contesto della fiera e prevede la concessione al CLE di uno spazio espositivo all’interno dei padiglioni di Expo Riva Schuh & Gardabags per i prossimi due anni, per creare un’area collettiva dedicata alla valorizzazione delle aziende manifatturiere indiane. Sarà il CLE a occuparsi della selezione degli espositori, mentre Riva del Garda Fierecongressi si prenderà carico della promozione dell’area attraverso i propri canali di comunicazione.

Mr. Sanjay Leekha ha evidenziato il valore di Expo Riva Schuh & Gardabags come opportunità fondamentale per promuovere l’export proveniente dall’India, sottolineando che il rinnovo della storica collaborazione con Riva del Garda Fierecongressi frutto dell’accordo siglato consentirà di aumentare la visibilità della produzione di pelletteria indiana nel mercato globale, favorendo business e networking grazie a un percorso condiviso.

Nella stessa giornata, l’attenzione si è concentrata sulla visita istituzionale del Sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi, allo stand espositivo della città di Wenzhou, cuore pulsante dell’industria calzaturiera cinese. In tale contesto, il Sindaco ha rimarcato l’importanza della manifestazione per il territorio e per l’economia locale, in quanto occasione per instaurare e coltivare relazioni istituzionali e commerciali a livello globale, esaltando il profilo internazionale di Riva del Garda e confermando la sua naturale vocazione all’ospitalità.