FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH * MASO BERNARDELLI IN VENDITA: « OFFERTE ENTRO LE ORE 12.00 DI LUNEDÌ 15 MARZO 2021, BASE DI GARA 528.664 EURO »

Va all’asta Maso Bernardelli, di proprietà della Fondazione Crosina Sartori Cloch. Si tratta di un immobile particolarmente suggestivo perché, trovandosi all’interno del parco di Gocciadoro, ha le caratteristiche di un’abitazione isolata e completamente immersa nel verde, pur essendo in città, a poche centinaia di metri dall’Ospedale Santa Chiara.

L’edificio necessita di un importante restauro, ma ha le potenzialità per diventare un’abitazione di lusso. La Fondazione ha, come scopo primario, quello di offrire soluzioni abitative a nuclei familiari con minori e, in generale, soddisfare le esigenze di assistenza-accoglienza di tipo abitativo-residenziale a beneficio di situazioni familiari riconducibili alle nuove forme di povertà. Vendere Maso Bernardelli potrà portare introiti utili a incrementare il patrimonio immobiliare con unità decisamente più adatte a questo scopo.

Il complesso comprende due parti: l’edificio è su due piani ed è composto da 7 vani, per un totale di 197 metri quadrati. La parte all’aperto è un giardino recintato, a sua volta circondato dal parco di Gocciadoro, di circa 1500 metri quadrati. L’edificio è tutelato da un vincolo di interesse culturale, come stabilito dalla Soprintendenza per i beni culturali di Trento.

La descrizione puntuale dell’immobile è presente nella documentazione complementare che si può richiedere alla Fondazione. In ogni modo, prima di presentare l’offerta, gli interessati devono effettuare un sopralluogo. La vendita avverrà con asta pubblica, con offerte segrete in aumento: il prezzo di stima a base di gara è 528.664 euro.

Bando integrale e documentazione complementare potranno essere visionati gratuitamente, o acquisiti in copia, con richiesta scritta al responsabile del procedimento, Mauro Rampinelli, presso la Fondazione Crosina Sartori Cloch, via Bruno De Finetti 24, 38123 Trento, mail segreteria@fondazione-csc.it. La documentazione è comunque disponibile anche online, all’indirizzo www.fondazione-csc.it, sezione bandi e avvisi pubblici. Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto all’indirizzo segreteria@fondazione-csc.it e devono pervenire entro il termine inderogabile del 5 marzo.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 15 marzo 2021 e le buste verranno aperte il giorno stesso, alle ore 15.