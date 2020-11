RAI 1 – “ LINEA VERDE “ * DOMENICA 8 NOVEMBRE: « SIRACUSA E LA SUA ISOLA DI ORTIGIA, TERRA ABITATA PRIMA DAI FENICI E DAI SICELIOTI E POI DAI GRECI »

“Linea Verde”, domenica 8 novembre alle 12.20 su Rai1, porta i telespettatori in Sicilia, in una delle città più belle al mondo: Siracusa e la sua isola di Ortigia. Terra abitata prima dai Fenici e dai Sicelioti e poi dai Greci. Questi luoghi hanno dato i natali ad Archimede, uno dei più grandi scienziati e inventori dell’antichità. Le innovative idee dello scienziato hanno reso questo territorio un posto dove ancora oggi tutto è possibile.

Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini guideranno all’interno di un viaggio dove i sogni diventano realtà: si incontrerà l’unico coltivatore di papiri in Europa – pianta che cresce spontanea solo in Egitto e a Siracusa – che ancora oggi è in grado di trasformare con grande maestria in pergamena; si conosceranno alberi e animali esotici provenienti da tutto il mondo che riescono a convivere in armonia come fossero sempre stati insieme in questi luoghi; e si approfondiranno gli stessi studi di Archimede, che spaziano dalla geometria all’idrostatica, dall’ottica alla meccanica, e che ancora si rivelano utili nei più disparati settori come quello dell’agricoltura e dell’industria bellica.

Con Ingrid, Beppe e Peppone si esalteranno i prodotti tipici del territorio, figli dell’impossibile, come la Cuccìa, un dolce greco a base di grano bollito offerto alla patrona della città per il Miracolo della fine della Carestia o come i notissimi cannoli siciliani ripieni di ricotta e farciti con pistacchi; ma anche cozze e ricci per raccontare e assaporare fino in fondo questa splendida terra circondata dal mare.