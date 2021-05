PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MUSEI – “ EUREGIO 2PLUS TICKET ”: « RIDUZIONE SULLA TARIFFA DI INGRESSO INTERA FINO AL 50% PER CHI PRESENTA IL BIGLIETTO DI VIAGGIO »

Anno dei Musei Euregio: biglietto ridotto nei musei provinciali per chi presenta il ticket Euregio 2Plus.

Riduzione sulla tariffa di ingresso intera fino al 50 per cento per chi presenta il biglietto di viaggio denominato “Euregio 2Plus Ticket” durante tutto il periodo di apertura delle iniziative per l’anno tematico dei musei dell’Euregio che si terranno nel corso del 2021: il provvedimento è stato deliberato oggi dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore alla cultura Mirko Bisesti.

Si tratta di una direttiva rivolta ai musei enti strumentali della Provincia (Castello del Buonconsiglio, Mart, Muse, Museo degli Usi e Costumi della Gente trentina), ai musei gestiti dalla Soprintendenza per i beni culturali (Spazio archeologico del S.A.S.S., Museo Retico di Sanzeno, Museo delle palafitte di Fiavé), dalla Fondazione Museo Storico del Trentino e dalla Fondazione trentina Alcide De Gasperi. Vengono comunque invitati ad aderire all’iniziativa tutti gli altri musei civici e privati del sistema museale trentino.

Lo scopo della decisione assunta oggi è quello di configurare un sistema tariffario omogeneo con una misura specifica che rientra nelle strategie di sviluppo delle relazioni e della reciproca conoscenza dei territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Il 2021 è l’anno dei musei dell’Euregio e nonostante le criticità legate alla pandemia da Covid-19, sono numerosi i musei di Trentino, Alto Adige e Tirolo che espongono i loro progetti dedicati al tema “Trasporti – Transito – Mobilità” attraverso esposizioni, cortometraggi, installazioni a cielo aperto e un programma molto variegato.