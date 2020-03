MINISTERO SANITÀ – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO * CORONAVIRUS: « COVID-19, CTS L’UNICA DIAGNOSI VALIDA RESTA IL TAMPONE RINO-FARINGEO »

Covid-19, CTS: “Unica diagnosi valida resta il tampone rino-faringeo”.

“Il CTS ritiene doveroso ribadire che, a oggi, l’approccio diagnostico standard rimane quello basato sulla ricerca dell’RNA nel tampone rino-faringeo. Inoltre, si conferma che non esiste alcun test basato sull’identificazione di anticorpi (sia di tipo IgM che IgG) diretti verso SARS-CoV-2 validato per la diagnosi rapida di contagio virale o di COVID-19”. Lo rende noto il Comitato Tecnico – Scientifico in una nota stampa.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta attualmente valutando circa 200 nuovi test rapidi basati su differenti approcci e che sono stati portati alla sua attenzione; i risultati relativi a quest’attività screening saranno disponibili nelle prossime settimane. Nel suggerire cautela nell’impiego di test non validati, il CTS è disponibile a fornire opinioni e suggerimenti alle Regioni che lo dovessero richiedere”, conclude la nota.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Ai sensi dell’OCDPC Nr. 630 del 3 febbraio 2020