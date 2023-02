CONSIGLIO PAT * QUINTA COMMISSIONE: « SISTEMA INTEGRATO PER L’INFANZIA, ESAME COMPLETATO VENERDÌ 10 FEBBRAIO »

13.24 - giovedì 2 febbraio 2023

La Quinta Commissione permanente presieduta da Mara Dalzocchio si è riunita stamane a Palazzo Trentini, per esaminare il disegno di legge 135 di Vanessa Masè sull’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia. La proposta, che modifica la legge provinciale sugli asili nido del 2002 è stata molto modificata da proposte emendative e l’esame del testo proseguirà fino alla conclusione il 10 febbraio prossimo.

A seguire la Commissione ha “aperto” il disegno di legge 148 dei consiglieri Claudio Cia (sottoscritto anche da Guglielmi, Ambrosi e Rossato) di modificazione della legge provinciale sulla scuola 2006 e il disegno di legge 152 dei consiglieri Alex Marini, Ossanna e Demagri che integra la legge provinciale sulle attività culturali del 2007 e la legge provinciale 3 in materia di governo dell’autonomia del Trentino prevedendo l’istituzione della Fondazione padre Francesco Eusebio Chini.

Infine, si è deciso di predisporre un documento sul quale ragionare con proposte e tematiche da condividere in merito alla Comunicazione europea sul programma di lavoro della Commissione per il 2023 “Un’Unione salda e unita”.

Sistema integrato per l’infanzia: esame completato venerdì 10 febbraio

Vanessa Masè ha completato l’illustrazione degli articoli e degli emendamenti al proprio disegno di legge, spiegando la genesi delle norme e sopratutto le motivazioni delle numerose proposte emendative, che rispondono all’esigenza di dare coerenza legislativa a quello che sta succedendo sul territorio ricomponendolo nell’ambito di un quadro unitario. Masè ha tranquillizzato i soggetti gestori, chiarendo che quelli oggi iscritti all’interno dell’albo verranno tutti accreditati, mentre per garantire una tutela è stata introdotta una forma di autorizzazione delle professionalità di coloro che accolgono i bambini.

Lucia Maestri (PD) ha ringraziato la consigliera Masè anche per aver fatto le veci della Giunta, stigmatizzando l’assenza dell’assessore su un progetto di riforma di questa portata. Bene che siano stati accolti diversi spunti dalle audizioni e dai consiglieri, tuttavia ha osservato come sia francamente difficile valutare una proposta quasi interamente stravolta e trasformata. Ha suggerito di formulare un testo più chiaro che aiuti a leggere meglio le norme.

Anche la consigliera Paola Demagri (Casa Autonmia.eu) ha detto che si sarebbe attesa l’espressione di un parere da parte dell’assessore (assente in questa fase) e ha ringraziato la consigliera Masè per aver opportunamente tradotto nel testo le numerose riflessioni venute dal territorio. Ha tuttavia rimarcato una certa rigidità nel non aver allargato l’ascolto ad altri soggetti interessati, come da lei suggerito in una prima fase. Ha convenuto con Maestri, che una riscrittura più completa delle norme, con l’inserimento degli emendamenti agli articoli, faciliterebbe il lavoro di comprensione e di riflessione.

Masè ha ringraziato le colleghe intervenute per aver colto la bontà e la portata dell’iniziativa, oltre all’idea che lo sottende, frutto di cognizione e di approfondimento. Tuttavia l’impianto non è stato stravolto, ma semplicemente meglio declinato, con l’inserimento di ampie rassicurazioni, cogliendo le giuste preoccupazioni del personale e riconoscendo i temi reali e il disagio che stanno emergendo.

Lucia Coppola (Misto-Verdi per l’Europa) ha osservato che qui si tratta di un lavoro legato alla capacità di interazione e comunicazione da parte dei coordinatori pedagogici, degli operatori ed insegnanti ed ha chiesto la tempistica del tavolo tecnico istituzionale previsto in legge, che coinvolgerà al suo interno tutti i soggetti interessati.

Nel frattempo è sopraggiunto l’assessore Mirko Bisesti che ha illustrato i suoi emendamenti che, ha detto, mettono ordine nel testo e unificano alcune norme, recependo anche le numerose osservazioni pervenute. Il tavolo sarà subito operativo, ha chiarito in risposta a Coppola e sarà uno strumento aperto ai contributi e alle esperienze, a garanzia della massima condivisione delle scelte.

Sull’articolo 18, ampiamente modificato, che definisce le modalità di gestione e affidamento dei servizi da parte dei comuni Lucia Maestri ha chiesto se sia stato fatto un passaggio presso il Cal e Bisesti ha chiarito che il confronto c’è stato sul testo precedente dell’articolo, che conserva comunque i contenuti e la sostanza.

L’esame del disegno di legge proseguirà nella mattina del 10 febbraio fino alla chiusura del punto.

Scuola: coinvolgimento dei genitori sui temi sensibili

Claudio Cia (Fratelli d’Italia) ha chiarito che la sua proposta di legge, sottoscritta anche dal collega Luca Guglielmi e dalle colleghe di Fratelli d’Italia Ambrosi e Rossato, ha l’obiettivo di introdurre il principio per cui venga riconosciuto il diritto di priorità dei genitori nelle scelte educative per i propri figli. Ha detto di essere portavoce con questa proposta delle preoccupazioni di molti genitori che sempre di più vedono un uso strumentale ed ideologico della scuola nell’inserire nel percorso scolastico materie ed attività relative a temi sensibili, che possono interferire sullo sviluppo armonico dei bambini e turbarne la crescita. Nella sostanza, la norma chiede che per i percorsi che non hanno nulla a che fare con quelli obbligatori si debbano obbligatoriamente, preventivamente e onestamente coinvolgere i genitori. Sono stati stabiliti i soggetti da coinvolgere della fase di audizione.

Istituzione Fondazione padre Francesco Eusebio Chini

Il disegno di legge del consigliere Alex Marini, sottoscritto come da lui chiarito dai due colleghi nonesi Ossanna e Demagri, prevede l’istituzione della Fondazione padre Francesco Eusebio Chini. Ha l’obiettivo di aprire una discussione e riflessione per valorizzare questa la figura storica di Padre Eusebio Chini, purtroppo dimenticata per qualche secolo e solo recentemente riscoperta in Trentino. C’è totale apertura ha chiarito Marini, alla modifica della proposta per capire come e quali strumenti utilizzare per diffondere la conoscenza su questo personaggio storico di estremo rilievo, più noto in Messico e negli Stati Uniti per le sue qualità non solo di missionario, ma come portatore di sviluppo economico e civile presso le comunità e le zone dove è stato attivo. Sono state definite una serie di audizioni. L’assessore Bisesti ha anticipato il parere positivo della Giunta alla proposta di valorizzazione di una delle figure trentine che maggiormente si è distinta all’estero, pur riservandosi di ascoltare le audizioni e di fare le necessarie valutazioni tecniche al fine di trovare lo strumento che meglio possa interpretare e tradurre gli intenti e i propositi del legislatore.

Comunicazione Europa: aggiornato l’esame

Infine, l’organismo ha aggiornato alla prossima seduta l’esame della comunicazione 548 della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, sul programma di lavoro della Commissione per il 2023 “Un’Unione salda e unita”. Si è deciso di predisporre un documento sul quale ragionare con proposte e tematiche da condividere.