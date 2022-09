CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * MOSTRE: « TORNA IL 2/10 LA #DOMENICALMUSEO CON INGRESSO GRATUITO, NEL FINE SETTIMANA TANTI GLI APPUNTAMENTI »

09.12 - giovedì 29 settembre 2022

Torna il 2 ottobre la #domenicalmuseo con ingresso gratuito e nel fine settimana tanti appuntamenti nei castelli trentini!

Domenica 2 ottobre 2022 torna la #domenicalmuseo, iniziativa che consente l’ingresso gratuito al Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Stenico e Castel Thun (le diverse attività e i servizi restano a pagamento).

Un’occasione per visitare i castelli provinciali e la mostre allestite in questo periodo: al Castello del Buonconsiglio “I colori della Serenissima. Pittura veneta del Settecento in Trentino” (visite guidate alla mostra domenica 2 ottobre ore 11.00 e ore 15.30, tariffa: 3,00 euro, PRENOTAZIONE presso i Servizi educativi del Museo: T. 0461492811) a Castel Thun la mostra “UN BACIO TRA DUE MONDI. L’Atala di Innocenzo Fraccaroli”, a Castel Stenico la mostra “REMBRANDT. Opere grafiche dalle collezioni del Castello del Buonconsiglio”.