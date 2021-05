LEGA – TRENTINO * TERRITORIO: ON. CATTOI, « IN PIAZZA CON NOI I PRODUTTORI LOCALI PER DIFENDERE I PRODOTTI TRENTINI »

Ci sono anche i produttori locali di Ala in prima linea a fianco della Lega per difendere i prodotti trentini questo fine settimana nella raccolta di firme in difesa dei prodotti della nostra terra. “Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa perché le aziende locali sono sempre più in difficoltà nel confronto con le multinazionali – spiega Daniel Bonini imprenditore agricolo locale.

I prodotti locali a chilometro zero oltre a far mangiare sano e preservare l’ambiente sono importanti perché sostengono l’economia locale, la cultura trentina e il benessere delle nostre future generazioni”. “Ringraziamo i produttori che hanno aderito a questa iniziativa – spiega la deputata della Lega Vanessa Cattoi – e invitiamo chiunque creda nell’importanza della difesa dei sapori trentini e delle aziende locali a unirsi a noi nelle prossime gazebate. Facciamo sentire la nostra voce e tuteliamo i prodotti italiani.”