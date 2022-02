INTERROGAZIONE MARINI * « “PER AGCOM (DELIBERA 570/18) IN TN-AA PREMINENZA INFORMATIVA DI ATHESIA (75%), LA PAT INTENDE PORVI RIMEDIO?“ / RISPOSTA FUGATTI, “LA PAT SI IMPEGNA A SOSTENERE L’INFORMAZIONE LOCALE” »

la citata indagine conoscitiva ha analizzato le caratteristiche e le dinamiche dell’offerta e della domanda di informazione in Italia, concentrandosi in particolare sull’ambito locale e sui sistemi regionali e provinciali e mettendo in evidenza le diversità territoriali e le eventuali criticità sotto il profilo del pluralismo informativo;

nel paragrafo 1.2 “Pluralismo delle fonti locali” del capitolo 1 “L’informazione locale e il pluralismo” dell’indagine conoscitiva viene affermato quanto segue: “L’ambito locale rappresenta una dimensione fondamentale del pluralismo, specie in una società globalizzata in cui le identità locali, da un lato, assumono un nuovo, fondamentale ruolo di connettività sociale, dall’altro, rischiano di perdere attenzione e approfondimento dall’ecosistema dell’informazione nazionale e internazionale.” ;

dai dati analizzati, è emerso che in Italia l’86% dei cittadini si informa abitualmente su fatti locali, attraverso canali televisivi, emittenti radio, quotidiani o servizi online e per quanto riguarda il Trentino Alto-Adige questa percentuale sale al 96%. Inoltre “in Trentino Alto Adige, dove è presente una redazione in tedesco e ladino, il 60% degli individui si informa di news locali tramite il TG Regionale. In queste regioni, l’informazione locale di servizio pubblico si colloca al primo posto per il carattere distintivo della sua programmazione, destinata alle minoranze linguistiche e culturali”;

l’indagine conoscitiva ha evidenziato anche che in alcune realtà regionali e sub-regionali, tra le quali anche il Trentino Alto-Adige, emergono posizioni di forza informativa di alcuni soggetti privati, che si sono acuite dopo l’abrogazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) della legge 67/1987, che ha portato all’assenza o all’inefficacia delle soglie anti-concentrative ex-ante a tutela del pluralismo informativo locale;

questo dato è rappresentato chiaramente nella Figura 2.9 (pag. 34) che rappresenta il “total audience informativa” (t.a.i.), ovvero la stima del totale della popolazione raggiunta a fini informativi e il complesso delle testate editoriali detenute dalle società su tutti i mezzi informativi (quotidiani, canali televisivi e radiofonici), che mostra una posizione di preminenza informativa da parte di Athesia (75%);

nella successiva Figura 2.10 (pag. 36) emerge non solo la leadership del gruppo Athesia, ma anche che “la presenza di RAI, che con i propri brand informativi (in particolare il TGR), raggiunge circa il 70% della popolazione regionale, e di un editore storico, Media S.r.l. (che detiene la tv locale RTTR e la radio RTT), che ha una penetrazione pari a circa la metà dei cittadini del Trentino Alto Adige.”;

concludendo l’analisi di quanto emerso nell’indagine conoscitiva sull’informazione locale si può affermare che “la dimensione informativa regionale, e spesso quella provinciale, rivestono un’assoluta rilevanza per la formazione dell’opinione pubblica locale. In tal senso, l’emergere, a livello regionale, di posizioni di forza informativa, la scomparsa di voci indipendenti, la presenza di commistioni tra informazione e politica locale, l’esistenza di numerosi episodi di intimidazioni e minacce alla professione giornalistica da parte di organizzazioni criminali,