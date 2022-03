ZENI (PD) – INTERROGAZIONI * SANITÀ TRENTINA: « PROCEDURA PER IL NOT, QUALI SONO I CONTENUTI DELLE VERIFICHE SVOLTE DALL’APSS? »

11.05 - mercoledì 2 marzo 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Con questo titolo, il Consigliere provinciale del P.D., Luca Zeni, ha depositato oggi due distinte interrogazioni, una con risposta immediata ed una con risposta scritta, per fare il punto sulla reale situazione relativa alla realizzazione del N.O.T., cioè l’ospedale chiamato ad operare nei casi di maggiore complessità per tutti i nostri concittadini e per gli ospiti del Trentino.

Al fine di conoscere l’attuale stato dell’arte per l’aggiudicazione dei lavori, posto che la ditta Guerrato è stata indicata come aggiudicatrice della gara, decisione che però la ditta Pizzarotti ha appellato in Cassazione. In merito al progetto Guerrato sono emerse negli scorsi mesi numerose osservazioni e rilievi, a fronte dei quali si chiede alla Giunta provinciale di capire orientamenti ed esiti delle verifiche promosse in proposito.

INTERROGAZIONI