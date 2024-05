FDI – CONSIGLIO COMUNE TRENTO * SICUREZZA: “ VIOLENZA IN CITTÀ, IL SINDACO IANESELLI COMINCI AD ASSUMERSI LERESPONSABILITÀ E SULL’ESERCITO DICA LE COSE COME STANNO”

13.15 - sabato 18 maggio 2024

Un crescendo di degrado e violenze che paiono inarrestabili, questa è purtroppo la situazione in

cui oggi si trova la nostra città. Sono anni che, come Fratelli d’Italia, denunciamo i vari e gravi

episodi che avvengono oramai quotidianamente sul territorio, anni in cui siamo rimasti completamente inascoltati da Ianeselli e spesso tacciati di catastrofismo.

Abbiamo chiesto telecamere in punti critici della città totalmente scoperti, così come abbiamo chiesto di predisporre dei presidi fissi interforze in zone sensibili che ciclicamente registrano violenze e scontri prevalentemente tra gruppi di stranieri. Richieste rigettate puntualmente al mittente, come se la sicurezza del territorio e dei nostri concittadini non sia un valore imprescindibile da difendere ad ogni costo. Oggi Ianeselli pare essersi ridestato, o meglio, non può più fare finta di niente davanti all’attuale situazione della città.

Avevamo chiesto noi per primi ad inizio Consiliatura, assieme a tutto il centrodestra unito, l’adesione di Trento all’Operazione Strade Sicure, ma anche davanti a questa richiesta Ianeselli non ci aveva ascoltati. Ben consapevoli delle attuali regole di ingaggio che limitano i ragazzi dell’Esercito Italiano sul territorio delle nostre città, abbiamo sempre ritenuto che qualsiasi forma di presidio del territorio, qualsiasi strumento a disposizione per contrastare determinati fenomeni criminosi, anche a livello di deterrenza, andasse utilizzato al massimo delle possibilità concesse.

Proprio in merito alle possibilità di azione dell’Esercito Italiano sul territorio, come Gruppo

Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia ci stiamo confrontando costantemente con i Deputati

Regionali del nostro partito, al fine di arrivare ad una rapida implementazione delle regole di

ingaggio.

Un’altra cosa che vogliamo sottolineare e che finora non è mai emersa relativamente all’adesione di Trento all’Operazione Strade Sicure annunciata da Ianeselli a fine febbraio è la tempistica della stessa. Fatichiamo infatti a credere che Ianeselli nel momento del suo annuncio alla stampa, non sapesse che il Governo aveva assegnato i vari contingenti dell’Esercito Italiano ai territori, solamente qualche giorno prima della sua richiesta.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.