ITAS MUTUA * “ITASNOW“: « SUPERATI I 200 MILA SCIATORI ASSICURATI, ORA CON LA POLIZZA È POSSIBILE ANCHE “PROTEGGERE” LE MONTAGNE GRAZIE AL MUSE »

11.57 - lunedì 6 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ITASnow, superati i 200 mila sciatori assicurati. E ora con la polizza instant di ITAS è possibile anche “proteggere” le montagne grazie al Muse. L’iniziativa scientifica, sostenuta dalla Compagnia, vuole descrivere le possibili trasformazioni dell’ambiente d’alta quota a seguito del riscaldamento climatico ed è finanziata direttamente dai soci assicurati che attivano la polizza.

Sono già oltre 200.000 gli sciatori in tutta Italia che negli ultimi 2 mesi hanno attivato ITASnow, la polizza “instant” di ITAS che, con pochi click sia da pc che da smartphone, offre una copertura completa per gli amanti della neve mettendo a disposizione la garanzia contro la Responsabilità civile, ma anche contro gli infortuni oltre che la possibilità di ottene-re il rimborso spese in caso di sinistro.

Dopo l’introduzione da gennaio 2022 dell’obbligo assicurativo per gli sciatori, ITAS ha lavorato alla creazione di una copertura smart, innovativa e completa sfruttando la propria consolidata esperienza nella gestione di rischi legati alle attività outdoor. ITASnow è stata finora acquistata da più di 200 mila sciatori sparsi in tutta Italia e questo è stato possibile grazie alla conclusione di importanti partneship con primari comprensori sciistici dell’arco alpino e dell’Appennino, a dimostrazione della capillarità del servizio offerto dalla Compagnia trentina. A ciò si aggiunge l’ulteriore spinta alle ven-dite dovuta all’accordo strategico sottoscritto con Telepass che, da questo inverno, distribuisce ai propri clienti la copertura ITAS, oltre ad altri prodotti assicurativi creati su misura per il mondo automobilistico.

Da oggi, però, ITASnow va oltre la protezione degli sciatori e punta a “proteggere” anche le montagne in un circolo virtuoso sostenibile, contribuendo a diffondere un’importante attenzione al tema ambientale grazie al sostegno offerto al progetto promosso dal Muse (Museo delle Scienze di Trento) finalizzato a comprendere il destino e le modifiche dell’ambiente glaciale e d’alta quota in generale, di fronte ai cambiamenti climatici.

Tutti coloro che acquistano la polizza, infatti, contribuiranno attivamente al finanziamento dello studio. Un gesto semplice e diretto per dimostrare attenzione e cura nei confronti della realtà che ci circonda, esattamente come è nel Dna di ITAS, la Compagnia assicuratrice più antica d’Italia che, in quanto Mutua, punta da sempre al sostegno dei territori nei quali opera con gesti concreti e progetti specifici.

“Sono ormai molti anni che ITAS è partner del Muse – spiega Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale ITAS – e progetti di questo tipo ci permettono di sottolineare ancora una volta la nostra sensibilità al tema della sostenibilità e dell’ambiente in generale come elemento imprescindibile del bene comune che, come Mutua, ci proponiamo di tutelare al meglio da più di 200 anni.”

Christian Casarotto, ufficio ricerca e collezioni museali del Muse, dichiara: “è ormai chiaro come i ghiacciai stiano rispondendo, con il loro rapido ritiro, all’attuale crisi climatica. Vogliamo però pre-stare attenzione a tutto un sistema d’alta quota che, seppur più lentamente, sta cambiando con l’aumentare delle temperature; un territorio che prima era occupato dai ghiacciai e che, adesso, si trova alla ricerca di un nuovo equilibrio.”

Nel dettaglio, l’obiettivo del Muse è quello di descrivere la componente idrologica, nivale e climatica passata e attuale di una piccola valle tributaria destra della Valtellina, elaborando dei modelli utili a descrivere il comportamento dei versanti rocciosi che oggi cercano un nuovo equilibrio senza ghiacciai e con l’attuale crisi climatica.