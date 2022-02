UIL FPL – TRENTINO * SANITÀ PRIVATA: VARAGONE, « CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTERROTTA UNILATERALMENTE, QUESTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NON È PIÙ PROCRASTINABILE »

9:20 - 1/02/2022

Sanità Privata: Contrattazione decentrata interrotta unilateralmente. Giuseppe Varagone, Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino, interviene in merito al mancato riconoscimento di quando dovuto e previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Aris e Aiop 2016/2018 al Personale della sanità privata del Trentino come Villa Bianca, Ospedale San Camillo, Casa di Cura Solatrix, Casa di Cura Villa Regina e Casa di Cura Eremo.

Facciamo presente che il blocco della trattativa sta comportando a questi lavoratori della sanità privata un disagio e una disparità con il resto del paese. Riteniamo opportuno menzionare alcuni articoli ancora non trattati… come il riconoscimento del tempo vestizione / svestizione, minuti consegna, lavoro agile, banca ore, ecc.…

Un altro tema è il riconoscimento del premio covid fase 2, sottolineando che ad oggi strutture come: Solatrix, Vila Regina, Eremo e San Camillo attualmente hanno in gestione Pazienti Covid.

Chiediamo urgentemente la ripresa della trattativa interrotta unilateralmente un anno fa da parte dei Datori di lavoro, invitando la Politica a farsi carico in modo da dare risposte concrete a quei Professionisti della Sanità privata che quotidianamente hanno continuato a garantire i servizi sanitari e socio sanitari anche in un momento così drammatico e pesante come quello che da due anni stiamo vivendo.

Conclude il Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino Giuseppe Varagone, affermando che questa ingiusta disparità di trattamento non è più procrastinabile, e che se dovesse persistere questa situazione di stallo, non si esimerà dal procedere ad un eventuale iniziativa per attività antisindacale.

*

Giuseppe Varagone

Segretario della UIL FPL Sanita del Trentino