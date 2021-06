LAMBORGHINI * “ SUPER TROFEO EUROPA “: « TERZA VITTORIA, QUARTO PODIO CONSECUTIVO E ANCORA LEADERSHIP DELLA PRO PER GILARDONI E PULCINI »

Terza vittoria, quarto podio consecutivo e ancora leadership della Pro per Kevin Gilardoni e Leonardo Pulcini. L’equipaggio dell’Oregon Team, dopo la doppietta del Paul Ricard di tre settimane fa, è ritornato al successo andando a segno nella seconda delle due gare del weekend di Zandvoort, terzo degli appuntamenti del Lamborghini Super Trofeo Europa che giunge a metà stagione. In Olanda tris di vittorie nella Pro-Am anche per Karol Basz e Andrzej Lewandowski, i quali con VS Racing hanno ulteriormente rafforzato la propria leadership di classe. In Am due su due a Zandvoort di Ray Calvin; il canadese della Leipert Motorsport, dopo aver vinto Gara 1 ha concesso il bis prendendo tutto, incluso anche il comando nella classifica. Terza vittoria della stagione nella Lamborghini Cup anche per Hans Fabri, che sulla sua pista di casa è ritornato in testa alla categoria.

Al via dalla pole Miloš Pavloivić sfila regolarmente al comando con la vettura del team Bonaldi Motorsport, mentre alle sue spalle si porta Gilardoni, che riesce a guadagnare una posizione su Sebastian Balthasar. Al termine del primo giro Kikko Galbiati rientra ai box per scontare il drive through in seguito alla defezione del suo compagno di squadra Miguel Ramos, assieme al quale sabato si era imposto nella classe Pro-Am. Maxime Oosten mantiene il quarto posto, mentre Michael Dörrbecker risale immediatamente quinto. Tra gli Am davanti a tutti si conferma Gabriel Rindone, con Ray Calvin sempre nella sua scia. Daniel Waszczinski è al comando nella Lamborghini Cup.

Gilardoni è tra i primi a effettuare la sosta venendo rilevato da Pulcini, il quale rientra sempre davanti a Noah Watt, salito a sua volta in macchina al posto di Balthasar. Quasi contemporaneamente entra in pista la safety car per l’uscita di pista di Dörrbecker che rimane insabbiato. Ottima nel frattempo la rimonta del rientrante Danny Kroes, il quale da ultimo riesce a risalire decimo prima di lasciare la vettura n.33 del team Bonaldi Motorsport al proprio compagno Daan Pijl, che al termine delle soste si ritrova quinto.

A poco più di 15 minuti dallo scadere del tempo si riparte con Pulcini al comando, Watt secondo e Petar Matić (subentrato a Pavlović) adesso terzo ma sempre leader nella Pro-Am, prima di iniziare a scivolare progressivamente dietro. A prendere la leadership della classe è così Bronislav Formanek, ottavo assoluto, seguito da Galbiati, protagonista di un’eccellente rimonta ma in seguito fermato da un contatto con Basz. Il polacco si porta poi in testa, mentre nella Am passa a condurre Calvin. Pierre Feligioni, che ha preso il posto di Waszczinski, è ancora primo nella Lamborghini Cup, ma deve poi scontare una penalità che dà definitivamente il via libera a Fabri. Stop per Donovan Privitelio, che si gira alla curva Tarzan.

Ma l’attenzione torna sui primi tre con Watt che deve anche guardarsi le spalle da Glenn Van Berlo. Pulcini da parte sua riesce a controllare al meglio la situazione e taglia il traguardo con oltre due secondi e mezzo sul danese, quest’ultimo sempre incalzato dall’olandese della Target Racing che in equipaggio col messicano

Raúl Guzman conclude terzo. Dietro di loro Pijl ed il binomio del Novamarine – GSM Racing Team formato da Jonathan Cecotto e Kevin Rossel.

Kevin Gilardoni (Oregon Team): “Ho spinto tanto fin dall’inizio, dopo una partenza caotica in cui sono riuscito però a conquistare una posizione. Poi siamo stati fortunati a non rimanere penalizzati dalla safety car. Alla fine Leonardo ha fatto un ottimo lavoro, portando a casa questo successo che senz’altro ci dà la carica per affrontare con lo spirito giusto la prossima trasferta di Spa”.

Leonardo Pulcini (Oregon Team): “Nel mio stint ho pensato soprattutto a mantenere un buon passo e a preservare le gomme. La nostra vettura era perfetta e non è stato difficile mantenere il gap giusto spingendo un po’ di più negli ultimi tre giri. Questa vittoria ci voleva proprio, anche nell’ottica del campionato”.

Il prossimo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa è in programma sul circuito belga di Spa-Francorchamps nel fine settimana a cavallo tra luglio ed agosto, nello stesso weekend della prestigiosa 24 Ore riservata alle vetture GT.

Lamborghini Super Trofeo Europa – Calendario 2021

Round 1: Monza (Italia), 16-18 aprile

Round 2: Le Castellet (Francia), 28-30 maggio

Round 3: Zandvoort (Olanda), 18-20 giugno

Round 4: Spa-Francorchamps (Belgio) 29 luglio-1 agosto

Round 5: Nürburgring (Germania) 3-5 settembre

Round 6: Misano Adriatico (Italia), 28-29 ottobre

Lamborghini World Final

Misano Adriatico (Italia), 30-31 ottobre