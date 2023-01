MAGNIFICA COMUNITÀ FIEMME * NOC: SCARIO GILMOZZI, « CARENZE ISTRUTTORIE E ASSENZA DI ANALISI URBANISTICA RENDONO LA NUOVA SOLUZIONE SENZA MARGINI DI REALE DISCUSSIONE »

23.43 - martedì 17 gennaio 2023

Nuovo ospedale Cavalese: c’è un dibattito aperto, tra due progetti. Ma per noi è fuorviante. Qui non si tratta di valutare se sia migliore uno o l’altro progetto che tra l’atto sono sostanzialmente equivalenti, ma le ragioni e le conseguenze di una delocalizzazione. Su questo diremo il nostro punto di vista evidenziando l’improponibilità dell’area individuata e più in generale dell’occupazione delle poche aree agricole di pregio rimaste sul fondovalle di Fiemme.

Inoltre le carenze istruttorie, l’assenza di un analisi urbanistica e sanitaria, la contraddittorietà rispetto ai princìpi e alle norme di contenimento del consumo del suolo rendono la nuova soluzione una scelta già fatta senza margini di discussione reale.

Questo si. È sostanzialmente quanto contenuto negli indirizzi di Governo. Da questo la contrarietà alla delocalizzazione.

*

Mauro Gilmozzi

Scario Comunità di Fiemme (Tn)