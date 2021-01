URZÌ (FDI) – MOZIONE * BOLLO AUTO: « ATTIVARE LE PROCEDURE PER SOSPENDERE IN VIA DEFINITIVA LA TASSA AUTOMOBILISTICA PER L’ANNO 2021 A FAVORE DI TUTTI I RESIDENTI IN ALTO ADIGE »

“Per arginare le criticità, anche economiche, derivate dall’emergenza COVID-19, è opportuno cancellare il bollo auto per l’anno 2021 in Alto Adige.

Lo sostiene il Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, che ha presentato una mozione che mira in tal senso. Il bollo auto, o tassa automobilistica è un tributo di competenza delle Regioni e delle Province autonome ed a loro compete di conseguenza l’introduzione o meno di eventuali esenzioni o sospensioni, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale. Proprio per questa ragione, il Governo non ha potuto inserire alcun provvedimento a riguardo nei vari decreti ristoro che si sono susseguiti. L’obiettivo è quello di ridurre la pressione fiscale sugli altoatesini, escludendo l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per tutto il 2021.”

Così afferma il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì.

*

In allegato il testo della mozione:

Al Signor Presidente

del Consiglio provinciale

B O L Z A N O

Mozione

Cancellazione bollo auto 2021

Premesso che:

– il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche” ha istituito la tassa automobilistica;

– la tassa automobilistica o bollo auto è un tributo di competenza delle Regioni e delle Provincie autonome che grava sugli autoveicoli e motoveicoli;

– la tassa automobilistica è un’imposta che il proprietario di veicoli a motore è tenuto a pagare indipendentemente dal loro effettivo utilizzo;

Considerato che:

– la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, ha stabilito che la tassa automobilistica si configura come un “tertium genus”, rispetto al quale le Regioni (e le Provincie autonome) possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali, in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati, e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione;

– conseguentemente le regioni sono libere di introdurre esenzioni fiscali sul bollo auto anche se non previste dal legislatore statale;

Preso atto che molte Regioni già nel corso dell’anno 2020 hanno attivato dei procedimenti di sospensione dei pagamenti in scadenza come misura di sostegno per affrontare l’emergenza derivata dalle limitazioni imposte per il contenimento della pandemia;

Rilevato che proprio perché il bollo auto è una tassa di competenza degli enti locali, il Governo non ha potuto inserire all’interno dei decreti di sostegno alcun provvedimento di cancellazione o di sospensione di questa imposta, né eventuali indicazioni sul differimento dei tempi di pagamento della stessa.

Ritenuto che pur essendo il bollo auto una tassa di proprietà e non di circolazione, i vari lockdown che si sono susseguiti hanno impedito il regolare utilizzo della autovetture da parte degli utenti tenuti al pagamento della citata imposta.

Tutto questo premesso e considerato

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IMPEGNA

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad attivare tutte le procedure necessarie per sospendere in via definitiva la tassa automobilistica (bollo auto) per l’anno 2021 a favore di tutti i residenti in Alto Adige.

*

Alessandro Urzì – Fratelli d’Italia