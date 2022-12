MEDIASET * ADDIO A BENEDETTO XVI: « AMPIO SPAZIO AL RICORDO DEL PRIMO PAPA EMERITO DELLA STORIA »

15.26 - sabato 31 dicembre 2022

Ampia copertura dell’informazione Mediaset per raccontare l’addio a Papa Benedetto XVI. Oltre alle consuete edizioni dei Tg Mediaset, che dedicheranno grande spazio al ricordo di Papa Ratzinger, alle ore 15.30, su Retequattro, al “Tg4 – Diario del Giorno”, con il vaticanista Domenico Agasso, e con Alberto Melloni, storico italiano e studioso del storia del Cristianesimo, si ripercorreranno le tappe principali della vita del pontefice e si darà testimonianza dei messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo per la sua morte.

A seguire, alle ore 19.00, su Italia 1, andrà in onda una puntata monotematica di “Studio Aperto Mag”.In access prime-time, su Retequattro, l’appuntamento è con “Controcorrente”, il programma condotto da Alessandra Viero che, dopo aver tramesso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si allungherà in prima serata per continuare il racconto del primo Papa emerito della storia. Tra gli ospiti: Monsignor Walter Insero, docente di Teologia, i vaticanisti Fabio Marchese Ragona e Giovanna Chirri e il direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio.