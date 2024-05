APT GARDA TRENTINO * “FSA BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA 2024“: « CICLISMO OFF-ROAD, APERTO L’EVENTO ESPOSITIVO DEDICATO ALLA MOUNTAIN BIKE E AL GRAVEL »

07.07 - venerdì 3 maggio 2024

Con l’apertura ufficiale di ieri mattina, si spegne la 30esima candelina di FSA Bike Festival Riva del Garda, l’evento espositivo dedicato alla mountain bike e al gravel che apre ufficialmente la stagione del ciclismo off-road.

Dal palco principale della manifestazione i saluti degli organizzatori e dei promotori dell’evento. Tra le autorità locali presenti anche Lorenzo Pozzer, Assessore alle Attività Economiche, Sport ed Eventi del Comune di Riva del Garda, e Alessandro Betta, sindaco del comune di Arco, a dimostrazione di quanto il territorio sia orgoglioso di ospitare da 30 anni il più grande festival della bike d’Europa.

Tra gli applausi del pubblico, sono stati premiati per la dedizione dimostrata in questi tre decenni lo storico fondatore Uli Stanciu e altre persone che hanno dato un contributo fondamentale per il successo dell’evento, dal 1994 a oggi.

“È un grande piacere per me vedere ancora questo entusiasmo per l’evento 30 anni dopo. Il nostro obiettivo all’epoca era offrire alle persone esperienze che non potevano vivere nella loro vita quotidiana – afferma Uli Stanciu, il padre del Bike Festival – e continuiamo a proporlo con successo ancor’oggi. Le biciclette, le star della MTB, il Garda Trentino e le gare creano un mix che funziona molto bene”.

Anche Oskar Schwazer, direttore di APT Garda Dolomiti / DMO di Garda Trentino, guarda ai prossimi giorni: “Nel 1994 abbiamo inaugurato l’apertura della stagione tedesca per gli appassionati di mountain bike qui a Riva del Garda, una tradizione che dura ancora oggi. Dopo 30 anni, siamo sempre più internazionali con visitatori, espositori e giornalisti provenienti da tutta Europa. Grazie alla nuova struttura organizzativa, potremo far crescere ulteriormente il festival rendendolo un evento sempre più inclusivo”.

Tim Ramms, amministratore delegato di Delius Klasing Verlag, è particolarmente impaziente di assistere allo scambio con i visitatori e alle emozionanti competizioni e aggiunge: “È un grande onore per noi tornare al Bike Festival con Bike Magazin”.

Alcuni espositori hanno organizzato le prime escursioni in bici durante il giorno di esordio del festival, nonostante il tempo incerto. Scott con gli ambasciatori Holger Meyer e Wolfgang Eysholdt, Specialized con Claudia Wolf e Roman Beckord di Bucketride, tra gli altri, hanno offerto ai visitatori l’opportunità di testare le ultime biciclette direttamente sui tracciati della zona. Anche le ultime iscrizioni alle gare delle prossime giornate hanno registrato un ottimo successo, con alcune gare e sfide già al completo a mezzogiorno.

Oggi, venerdì 3 maggio alle 15.00, sul palco principale saranno annunciate le quattro biciclette vincitrici del nuovo Bike Festival Award. Oltre ai classici test sulle biciclette, inoltre, il secondo giorno di festival vedrà anche una speciale pedalata con la leggenda del ciclismo Peter Sagan e le due gare Maxxis Gravel Garda Trentino e Bosch eMTB Challenge.