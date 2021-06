CIRCOLO VELA TORBOLE (TN) * VELA: « FRANCESCO BRUNI DA LUNA ROSSA AL CAMPIONATO ITALIANO OPEN MOTH DI TORBOLE, DOPO IL PRIMO GIORNO È IN TESTA »

Francesco Bruni al Comando al Campionato Italiano Open Moth. Parata di stelle sul Garda Trentino tra medaglie olimpiche e protagonisti delle ultime edizioni di Coppa America.

Parata di stelle al Campionato Italiano Open del volante Moth iniziato venerdì a Torbole, sul Garda Trentino, e organizzato dal Circolo Vela Torbole su delega della Federazione Italiana Vela. Prime posizioni giocate tra chi naviga con qualche medaglia d’oro olimpica al collo, vittorie di Coppa e di Prada Cup.

Livello a dir poco stellare dunque e grande spettacolo in acqua. Vento da sud nel primo giorno medio-forte sui 15-18 nodi, ondina secca e tre regate nel primo giorno che ha trasformato il Garda Trentino e il Circolo Vela Torbole in un’arena di grandi campioni della vela. In testa Francesco Bruni, il timoniere di Luna Rossa che è tornato a decollare sul Moth, davanti agli australiani Iain Jensen (oro 49er Londra 2012) e l’altro campionissimo Tom Slingsby, che dopo l’oro olimpico Laser (Londra 2012) si è dedicato solo alle barche foil di Coppa America e non solo.

Il 3 volte campione del mondo Moth Paul Goodison, socio del Circolo Vela Torbole, è quarto, mentre l’azzurro del catamarano foil Nacra 17 per Tokyo Ruggero Tita, dopo un quindicesimo ha realizzato un 3-2, parziali che potranno fare la differenza nel momento in cui entrerà lo scarto della prova peggiore. Sabato partenza ore 12:00 e ancora volo e velocità, nonchè livello tecnico di altissimo livello sulle acque trentine del lago di Garda con il Circolo vela Torbole orgoglioso di ospitare campioni di così alto livello.