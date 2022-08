VIGILI DEL FUOCO – CORPO NAZIONALE * FERRAGOSTO: « 4.960 GLI ADDETTI OGGI IN SERVIZIO SUL TERRITORIO ITALIANO, PER TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI »

16.32 - lunedì 15 agosto 2022

Ferragosto, 4960 vigili del fuoco in servizio, il saluto dei vertici del Dipartimento e del Corpo. Nella mattinata del 15 agosto, dal Centro Operativo Nazionale (CON) il Capo Dipartimento, Laura Lega, il Capo del Corpo Nazionale, Guido Parisi, il Direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti, si sono collegati con tutte le Direzioni regionali per informarsi sulle attività di soccorso in atto e per salutare e ringraziare il personale in servizio a Ferragosto.

Sono 4.960 i vigili del fuoco che a oggi sono in servizio sul territorio nazionale per tutelare la sicurezza dei cittadini. Il periodo estivo ha visto un aumento considerevole degli interventi principalmente per gli incendi boschivi a cui si aggiungono, soprattutto nell’ultimo periodo, numerosi soccorsi a seguito del maltempo e una missione in Francia per supportare il lavoro dei colleghi d’Oltralpe nel fronteggiare vasti incendi di vegetazione nella zona di Bordeaux.