COMING SOON * FILM DI NATALE 2019 DA VEDERE AL CINEMA: « A CAPODANNO LA NUOVA PROIEZIONE DI CHECCO ZALONE »

Ecco tutti i film di Natale 2019, per grandi, per bambini e per tutta la famiglia, appena usciti o in uscita nei nostri cinema per le feste di fine d’anno.

Oltre a quelli già in sala da qualche tempo ma comunque ancora nella Top Ten della classifica, come Il Primo Natale con Ficarra e Picone, il film d’animazione Disney Frozen II: il segreto di Arendelle Cena con Delitto – Knives Out e L’Immortale, e che sicuramente ritroveremo ancora in molti cinema durante le Feste, ecco un elenco dei film che arrivano nelle sale nel periodo in cui queste ultime sono tradizionalmente più frequentati dagli spettatori.

Dalla classica commedia sentimentale a quella più commovente, dai film d’avventura, azione e fantascienza all’animazione, per grandi e piccoli, dai grandi autori del cinema italiano a film di qualità che arrivano d’oltralpe e d’oltremanica per arrivare all’attesissimo appuntamento di Capodanno con il nuovo film di Checco Zalone. Insomma film per tutti gusti e per tutte le età.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Il Mistero Henri Pick

La Dea Fortuna

Last Christmas

Pinocchio

Ritratto della giovane in fiamme

Paw Patrol Mighty Pups – Il film dei super cuccioli

The Farewell – Una bugia buona

Jumanji: The Next Level

Spie sotto copertura

Playmobil: The Movie

Film del 2020

Tolo Tolo

18 Regali

Sorry We Missed You