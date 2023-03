ON. AMBROSI (FDI) * STOP 2025 – AUTO BENZINA E DIESEL: « RINVIATO IL VOTO IN UE, UNA VITTORIA DEL GOVERNO MELONI »

14.07 - venerdì 3 marzo 2023

AUTO. AMBROSI (FDI): RINVIO VOTO IN UE È VITTORIA DEL GOVERNO MELONI.

“Che il Coreper abbia deciso di rinviare a data da destinarsi il voto sul regolamento in merito allo stop alla vendita delle automobili a diesel e benzina dal 2035 è una bellissima notizia e una vittoria del governo Meloni. In questa battaglia di buon senso l’Italia non è da sola, anche altre importanti Nazioni hanno evidenziato perplessità e criticità riguardo questo provvedimento. L’Italia dopo anni torna finalmente protagonista nei processi decisionali in Europa. Continueremo a batterci affinché Bruxelles ritiri definitivamente la proposta e si torni a discutere senza ideologie di un tema così cruciale, coniugando la dovuta attenzione al clima con gli interessi nazionali di un comparto fondamentale come quello dell’automotive”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia.

