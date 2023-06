“GARDA HALF MARATHON“ * CORSA: « REGISTRATE OGGI 1.000 RICHIESTE DI ADESIONE, IL 50% DELLE ISCRIZIONI ARRIVANO DALL’ESTERO »

10.36 - lunedì 12 giugno 2023

La 21ª Garda Half Marathon corre veloce. Già oltre 1000 gli iscritti, di 31 nazioni. La Garda Half Marathon corre veloce. Dopo aver festeggiato il ventennale nello scorso autunno, la mezza maratona che si disputa sulle sponde trentine del Lago di Garda, affiancata dalla consueta 10 chilometri, si appresta a fare il pieno di iscrizioni. Già ad oggi, a oltre cinque mesi dall’appuntamento, la segreteria dell’evento ha registrato oltre 1000 richieste di adesione, circa il triplo rispetto a quelle di un anno fa, facendo riferimento al medesimo periodo.

Oltre il 50% delle iscrizioni pervenute arrivano dall’estero, a conferma del grande fascino esercitato sugli appassionati dalla gara e dai suggestivi scenari proposti. In starting list sono rappresentate 31 nazioni e le proiezioni non possono che essere rosee in vista dell’appuntamento di domenica 12 novembre, con i numeri destinati chiaramente a salire. Cifre confortanti anche in seguito alla decisione di prevedere un numero chiuso nelle iscrizioni, per garantire la qualità nei servizi indistintamente a tutti i partecipanti, anche perché lo staff presieduto da Sandro Poli ha deciso per l’edizione numero 21 di rivoluzionare il percorso di gara, variando sia la partenza sia l’arrivo, portando i runner a coprire un tratto più lungo in riva al lago.

Il quartier generale è previsto all’interno del Casinò Municipale di Arco, mentre lo start verrà dato da viale Magnolie ad Arco con direzione Dro, in località Ceniga, attraversando il Ponte Romano e fare ritorno ad Arco lungo la pista ciclabile, raggiungere località Prabi e dirigersi verso il Lago di Garda. Si passerà dalle Foci del Sarca, si attraverserà il ponte sul fiume e si percorrerà il lungo il lago fino a Torbole, nei pressi della Casa del Dazio, a precedere il giro di boa. Nel finale si costeggerà il lago lungo la ciclopedonabile, fino all’arrivo allestito nella spiaggia dei Sabbioni a Riva del Garda.

A fianco della Half Marathon, è stata confermata anche la 10K, giunta all’ottava edizione, con partenza da Arco e arrivo a Riva del Garda, sempre nella spiaggia dei Sabbioni, senza dimenticare la Run 4 Fun ludico motoria, da Torbole a Riva del Garda, mentre la Kids riservata ai giovani podisti avrà come teatro un percorso predisposto nella zona del traguardo.

organizzatori hanno fissato un tetto massimo per la gara di 21 chilometri, con 2700 pettorali a disposizione. Le iscrizioni sono effettuabili online sul sito web www.trentinoeventi.it. Come in passato, l’evento guarderà anche alla solidarietà. In abbinamento alla quota di iscrizione, infatti, verrà proposto un «Charity Program», a sostegno dell’Ail Trentino nel campo dell’oncologia infantile e per mettere a disposizione delle borse di studio per la scuola alberghiera Don Bosco in Cambogia.

Foto di Trabalza, Tramarini e Bridarolli (edizione 2022)