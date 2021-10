DEPUTATI LEGA TRENTINO * AUTOSTRADA A22: « GRAZIE AL NOSTRO LAVORO DI SQUADRA C’È L’OK ALL’EMENDAMENTO “SALVA AUTOBRENNERO“  »

A22: deputati Lega Trentino, grazie a nostro lavoro di squadra ok emendamento Salva Autobrennero.

“Grazie al lavoro di squadra dei presidenti Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher e ai nostri Ministri, con l’approvazione della fiducia al decreto Trasporti portiamo a casa l’emendamento Salva Autobrennero che apre alla possibilità del progetto di finanza come alternativa alla gara europea e all’affidamento diretto ‘in House’ per l’assegnazione della gestione trentennale dell’A22. Come deputati trentini della Lega, esprimiamo grande soddisfazione. Abbiamo seguito il provvedimento lungo e complesso nelle commissioni parlamentari di merito riuscendo ad ottenere questo importante risultato per il territorio, che nutre forti aspettative su questo fronte”.

Così i deputati trentini della Lega Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss, Mauro Sutto.