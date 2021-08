MOVIMËNT – ALTA BADIA (BZ) * SPETTACOLI: « RED CANZIAN LIVE A 2.200 METRI, APPUNTAMENTO IL 12 AGOSTO AL PIZ BOÈ ALPINE LOUNGE PER UN CONCERTO CON VISTA SULLE DOLOMITI »

Red Canzian live a 2.200 metri, lassù, nel cuore dell’Alta Badia e di Movimënt. Appassionato frequentatore dell’Alta Badia, il cantante, musicista e produttore è atteso il prossimo 12 agosto al Piz Boè Alpine Lounge per un concerto con vista sulle Dolomiti. L’occasione per incontrare il pubblico e brindare davanti all’enrosadira, potendo contare sull’apertura serale della cabinovia Boé a Corvara. Ci porterà “ad accarezzare le nuvole“ con le note del suo concerto.

Torna la musica tra le vette di Movimënt. Al Piz Boè Alpine Lounge, Red Canzian, storico cantante e bassista dei Pooh, si esibirà in concerto su questo palcoscenico unico al mondo. L’appuntamento è per il prossimo 12 agosto, alle ore 18.30 e… finalmente torneremo alla musica e al suo abbraccio!

L’occasione per intraprendere un viaggio attraverso 50 anni di carriera e di successi, con omaggi ai miti musicali giovanili di Red Canzian – Tenco, Elvis Presley, i Beatles – e ovviamente le grandi canzoni dei Pooh, successi intergenerazionali.

L’orario renderà l’esperienza ancora più magica: sarà possibile ammirare l’enrosadira, l’arrossamento che accende le Dolomiti al calar del sole, gustando un aperitivo preparato al rifugio. Si rientra poi comodamente con la cabinovia Boè, aperta per l’occasione fino alle 23.00.

Per Red Canzian questo concerto è un po’ un ritorno a casa: il musicista ha suonato al Piz Boè anche nell’estate del 2020, e da trent’anni frequenta queste zone. Anche fuori stagione, quando percorre i sentieri in e-bike per ammirare il foliage autunnale. Il suo amore per l’Alta Badia è sicuramente ricambiato.