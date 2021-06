FISO – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO * SPRINT MONDIALE: « KRYSTOF BOGAR NUOVO CAMPIONE DEL MONDO, 10° POSTO PER FABIANO BETTEGA E 12° A LUCA DALLAVALLE »

Nella Sprint che assegnava il titolo mondiale della Mtb-O arriva un ottimo 10° posto per Fabiano Bettega, il 12° di Luca Dallavalle. Nella categorial Junior stesso risultato per l’azzurra Iris Pecorari che si piazza 12^, titolo all’atleta di casa Kaarina Nurminen.

Il nuovo campione del mondo Sprint, al termine dei 9,2 km è Krystof Bogar (Czech Republic 22:05) che batte nettamente Simon Braendli (Switzerland 22:53 +48), e Valeriy Glukhov (Neutral 23:04, +59), russo con bandiera neutra.

Subito le parole degli azzurri: “Siamo veramente soddisfatti del risultato – spiegano Bettega e Dallavalle – non abbiamo commesso errori. Su questo tracciato con dei piattoni importanti, la componente fisica è fondamentale. Noi siamo più abituati a correre in tracciati misti. Il dislivello finlandese è prossimo allo zero, ma comunque ci siamo difesi bene. Ora ci focalizziamo sulla Middle, domani, e poi sulla Staffetta”.

La gara ha visto uno svolgimento per il 40% in città ed il resto in bosco.

Bene anche l’azzurrina Pecorari: “Dopo la gara di ieri in cui ho sbagliato un punto ero veramente demoralizzata. Oggi invece mi sono riscattata e devo dire che è stata una buona prova la mia”.

Tra le donne Elite vince, Marika Hara (Finland 22:04) davanti a Svetlana Foliforova (Neutral 22:29 +25) e Anna Tiderman (Sweden 22:52 +48).

Gli azzurri stanno gareggiando in condizioni meteo temperate con temperature attorno ai 17°. Nei giorni scori è piovuto molto ed i terreni paludosi sono piuttosto pesanti.

CLASSIFICA:

1 53 [CZE] Krystof Bogar Czech Republic 22:05

2 50 [SUI] Simon Braendli Switzerland 22:53 +48

3 59 [NEU] Valeriy Glukhov Neutral 23:04 +59

4 26 [FIN] Andre Haga Finland 23:11 +1:06

5 57 [NEU] Grigory Medvedev Neutral 23:31 +1:26

6 55 [NEU] Anton Foliforov Neutral 23:40 +1:35

10 41 [ITA] Fabiano Bettega Italy 24:01 +1:56

12 43 [ITA] Luca Dallavalle Italy 24:10 +2:0

DONNE:

1 130 [FIN] Marika Hara Finland 22:04

2 126 [NEU] Svetlana Foliforova Neutral 22:29 +25

3 113 [SWE] Anna Tiderman Sweden 22:52 +48

4 131 [DEN] Camilla Soegaard Denmark 23:07 +1:03

5 116 [DEN] Nikoline Splittorff Denmark 23:12 +1:08

6 138 [CZE] Veronika Kubinova Czech Republic 23:18 +1:14

W 20:

1 Kaarina Nurminen [FIN] Finland 18:07

2 Lilou Pauly [FRA] France 18:52 +45

3 Alena Aksenova [RUS] Russian Federation 18:57 +50

12 Iris Aurora Pecorari [ITA] Italy 21:18 +3:11