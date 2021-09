EUROPA VERDE ROVERETO (TN) * MOBILITÀ: « INTERRAMENTO FERROVIA, NON ESISTE NESSUN NUOVO PROGETTO DI FATTIBILITÀ »

In questi giorni si discute su possibili progetti di interramento della ferrovia a Rovereto. Parole in libertà, prive di ogni riscontro oggettivo. La realtà è che non esiste nessun nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica del Lotto 3b (circonvallazione di Rovereto) e del collegamento ferroviario Rovereto Garda. Non esiste nessun finanziamento di queste chiacchierate opere. Per il collegamento Rovereto-Garda RFI, entro l’autunno prossimo dovrebbe essere reso pubblico un generico studio di fattibilità, finanziato dalla PAT con 35.000 euro. Cioè nulla…

Inoltre l’attuale e la precedente Giunta Provinciale e Consiglio Provinciale non hanno ancora approvato il Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile, previsto nella legge Provinciale 30 giugno 2017, n.6.

Non si capisce tutto questo clamore per il nulla. Forse tale attività è dovuta all’approssimarsi della consultazione elettorale Provinciale?

D’altra parte l’attuale Giunta Provinciale ha approvato a fine giugno la variante al PUP che prevede l’ampliamento del corridoio est di accesso al Trentino (cioè la linea ferroviaria della VALSUGANA e la SS47). E’ in atto la procedura prevista dalla legge Provinciale 15/2015 ed entro settembre prossimo i comuni dovranno esprimere pareri. Tale “ampliamento”, contrassegnato con un puntinato nelle cartografie, comprende l’ipotetico tracciato della Valdastico Nord A31 con sbocco a Serravalle. Infatti tale variante dovrebbe rappresentare la “visione strategica” per realizzare il collegamento del vicentino con il Trentino.

La verità, purtroppo è che questa Giunta Provinciale naviga a vista e non ha una visione strategica sulla Mobilità delle persone e delle merci in Trentino.

Recentemente, molti consigli comunali del Trentino hanno votato mozioni contrarie alla progettazione e realizzazione della Valdastico Nord A31 e i comuni di Rovereto, Mori, Riva del Garda e Dro, hanno votato all’unanimità mozioni per la progettazione vera del collegamento ferroviario Rovereto-Garda e di ricercare i finanziamenti applicando il principio CHI INQUINA PAGA (Eurovignette) e istituendo il Fondo Provinciale per la Mobilità Sostenibile alimentato con le accise e i pedaggi autostradali.

Evidentemente l’espressione della volontà dei territori non ha alcun valore per questa Giunta Provinciale.

Europa Verde dice NO alla VALDASTICO NORD A31 (opera inutile e dannosa all’ambiente) ed è impegnata a dialogare con istituzioni e con le forze in campo per dotare il Trentino degli strumenti pianificatori in materia di mobilità sostenibile (necessari per ottenerne finanziamenti europei) e per dare concretezza al Sistema di Mobilità Sostenibile, con progetti specifici secondo quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti.

Infine EUROPA VERDE Rovereto propone alla Giunta Provinciale e al Sindaco e maggioranza consiliare di Rovereto di prendere l’iniziativa, affinché RFI e la Commissaria Straordinaria Paola Firmi procedano alla elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica che comprenda l’interramento dell’attuale linea storica Fortezza – Verona nella tratta che interessa il centro abitato di Rovereto. In tale progetto sarebbe importante anche prevedere il raccordo con il nuovo collegamento ferroviario Rovereto Garda. Auspichiamo che seguano fatti di questo genere piuttosto che quelli di devastare l’ambiente e il paesaggio della Valle dell’Adige e della Val d’Astico.

*

Ing. Ezio Viglietti

EUROPA VERDE ROVERETO