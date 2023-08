DAL RÌ (UDC) * REPLICA A RIZZOLI: « IL SENSO DELLE ISTITUZIONI A SINISTRA È EQUIPARATO ALLO “SCAMBIO”, NOI NON OFFRIAMO SOLIDARIETÀ POLITICA A CHI VÌOLA LA LEGGE »

17.10 - giovedì 3 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

non possiamo non apprezzare la replica del sig. Lorenzo Rizzoli di Campobase, sul tema di chi si sente sopra la Legge e relativa solidarietà politica. Egli cortesemente da, a chi lo legge, la controprova di ciò che abbiamo scritto. Il senso delle istituzioni a Sinistra è equiparato allo “scambio”.

Noi invece non offriamo alcuna solidarietà politica a chi vìola la Legge e riteniamo la vicinanza umana un sentimento più consono. Potete sapere dunque se votare chi ama scambiare l’interesse personale per un interesse generale, sia sulle vicende di tanti mestieranti della politica, che parimenti sulla mercificazione dell’utero, per cui sfilarono i sindaci di Trento e Rovereto e chi invece pone in partenza il piano istituzionale su un diverso livello.

Buon voto !

*

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige/Südtirol

#ilcentrodeltrentino