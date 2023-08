LORENZO RIZZOLI * REPLICA A SEGRETARIO MARCHIORI: « È AGLI OCCHI DI TUTTI L’OPPORTUNISMO DIETRO ALLE SCELTE DI QUALCHE PARTITO POLITICO, TRA CUI IL PATT »

17.05 - giovedì 3 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

ho letto con interesse l’intervento di Simone Marchiori (ndr Opinione, sotto il link) , segretario politico del Patt, con il quale ha replicato a Campobase. Nell’intervento, però, ci sono molte inesattezze, a mio avviso. Innanzitutto le idee ci sono, eccome; le riunioni effettuate sul territorio della provincia hanno affrontato tematiche fondamentali, discutendo sul futuro della scuola, dell’agricoltura e zootecnia, della sanità. Le idee ci sono e fanno parte del programma politico.

La battuta “il Patt presenzierà alla Pontida della Lega” è stata, ovviamente, una simpatica battuta. Simpatica, in quanto la telenovela che il partito autonomista ha messo in piedi negli ultimi due anni (dalle elezioni comunali di Trento, al “mai con la Lega”, al “mai con Fratelli d’Italia”) fa venire spontanea qualche simpatica battuta. Con intelligenza, basterebbe “stare alla battuta”.

Il segretario del Patt sembra voler giustificare la propria presenza a destra incolpando Campobase, reo di non essersi reso disponibile alla collaborazione e al dialogo politico. E, poi, elogia Fugatti perché ha sposato in pieno le proposte fatte dal mondo autonomista. Ma siamo seri? Quando mai Fugatti avrebbe detto “no, grazie”? L’occasione di essere appoggiato da una forza centrista autonomista quando sarebbe mai capitata? Il metodo utilizzato dal PATT è poi stato quello che va di moda oggi: “ti appoggio se in cambio mi dai…mi fai….”. Insomma, il solito mercato che di politico han ben poco.

Il segretario del Patt elogia il proprio partito per aver creato una vera e propria area politica, con l’aggregazione del mondo autonomista (Autonomisti Popolari) e popolare (Progetto Trentino). In realtà, credo, è stata l’unica operazione attuabile, altrimenti, vista la disaffezione alla politica, tutte e tre le liste non avrebbero partecipato alle prossime amministrative di ottobre 2023. L’elogio è anche rivolto sul proprio programma politico, criticando gli interventi di Campobase.

Credo che il detto “Chi si loda si imbroda” non passa mai di moda; lasciamo che sia l’elettorato a decidere se una proposta politica è seria e attenta ai bisogni del Trentino e dei trentini. Se il Patt elabora il proprio programma politico ed evidenzia che è “serio, coerente e soprattutto attuabile in grado di dare risposte ai trentini”, pecca di superbia, ma non è la prima volta.

Concludendo, è agli occhi di tutti l’opportunismo che c’è dietro alle scelte di qualche partito politico, tra cui il Patt. I patti diretti con il candidato Presidente della Provincia, così come fece con il candidato Sindaco di Trento, sono dimostrazione che questo partito (Patt) ha sì 75 anni di storia ed una grande intesa con la Svp altoatesina, ma le mosse politiche messe in atto nulla hanno a che fare con la politica, intesa come “arte di governare”, ma solo mero opportunismo e “prenotazione” di poltrone.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento