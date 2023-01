AUDIWEB * TOTAL DIGITAL AUDIENCE: « A NOVEMBRE 2022 È 43,8 MILIONI DI UTENTI UNICI, IL 74,8% DELLA POPOLAZIONE (OLTRE I 2 ANNI) »

21.42 - lunedì 16 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La total digital audience nel mese di Novembre 2022. Nel mese di novembre l’audience online è rappresentata da 43,8 milioni di utenti, pari al 74,8% della popolazione dai 2 anni in su. La popolazione maggiorenne (18-74 anni) è coinvolta nel 93,7% dei casi e ha navigato complessivamente per 73 ore e 23 minuti. La Total Digital Audience nel giorno medio di Novembre ha raggiunto 36,7 milioni di utenti unici nel giorno medio, online per 2 ore e 42 minuti per persona. La fruizione di internet da Mobile si attesta all’80% della popolazione di 18-74, con 34,3 milioni di utenti.

Per quanto riguarda il profilo degli utenti online nel giorno medio, a novembre troviamo online l’84,6% degli uomini e l’80,7% delle donne e, più in dettaglio tra i differenti segmenti della popolazione, oltre l’85% dei 18-54enni, con l’88,8% dei 18-24enni, l’85% dei 25-34enni, l’88,6% dei 35-44enni e l’87,8% dei 45-54enni. Osservando i dati del tempo speso da Mobile, risulta che le donne di 18-74 anni – che hanno trascorso online a novembre in media 2 ore e 50 minuti quotidianamente, circa un quarto d’ora in più degli uomini – hanno navigato da Mobile per 2 ore e 40 minuti e le fasce maggiormente coinvolte nella massiccia fruizione dell’online da Mobile sono rappresentate in particolar modo dai 18-24enni, con 3 ore di navigazione nel giorno medio, seguiti dai 25.34enni con 2 ore e 47 minuti e dai 35-44enni con 2 ore e 33 minuti. I segmenti più maturi della popolazione, invece, si mantengono intorno a 2 ore e 15 minuti (i 45- 54enni con 2 ore e 19 minuti, i 55-64enni con 2 ore e 14 minuti e gli over 64 con 2 ore e 13 minuti).

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti online nel giorno medio a novembre, come per il mese precedente e con trend stabile, risulta che erano online il 65,5% della popolazione del Nord Ovest (10,3 milioni), il 63,3% della popolazione del Nord Est (7,3 milioni), il 63,9% dell’area Centro (7,5 milioni) e il 59,2% dell’area Sud e Isole (11,7 milioni).

Nel mese di novembre l’interesse degli utenti verso i contenuti e le categorie più gettonate si mantiene stabile rispetto ad ottobre e ai mesi precedenti. Entrando nel dettaglio dei dati delle 15 sotto-categorie per utenti unici mensili, si osserva che le prime dieci hanno raggiunto almeno l’80% degli utenti online nel mese.

Infatti risulta che il 95% degli utenti online nel mese ha navigato almeno una volta tra contenuti e app della sotto-categoria Search (motori di ricerca), con 41,7 milioni di utenti, il 92,7% tra strumenti e servizi online (categoria Internet Tools/Web Services con 40,6 milioni di utenti), il 90,2% su contenuti e piattaforme video (Videos/Movies, con 39,5 milioni di utenti), l’88,9% su portali generalisti , l’88,5% sui Social Network (sotto-categoria Member Communities) con una media di 20 ore e 11 minuti per persona, l’87,5% sui siti e app di informazione online (Current Events & Global News), l’85,9% su piattaforme per la gestione delle email, l’85,4 di Instant Messaging, l’85,2% su quelli dedicati all’eCommerce e l’83,4%.

Nel documento di sintesi sono riportati i dati sintetici della Total Digital Audience degli editori iscritti al servizio di rilevazione organizzati per Custom Property (Concessionarie), Parent (Editori) e Brand e Sub-Brand, suddivisi per contenuti “Sito & Mobile App” e “Video”, con la novità dell’introduzione del dato mensile che si aggiunge al dato di giorno medio già rappresentato in questo documento di consultazione. Sono ancora disponibili le informazioni di dettaglio sulle componenti di audience di ogni editore iscritto ad Audiweb, distinguendo, nella pagina “Brand & Sub-brand”, i dati dell’audience “organica” (perimetro organico) dai dati dell’audience “complessiva o non organica” (perimetro complessivo) derivanti da accordi editoriali di cessione del traffico (TAL – Traffic Assignement Letter).

Tutte le informazioni sul sistema Audiweb e sui dati disponibili sono consultabili sul sito www.audiweb.it e nel documento completo delle Note Informative consegnate ad AGCOM e pubblicate sul sito.

Legenda

Audiweb Daily/Weekly: è il servizio che consente a tutti i Publisher – che hanno aderito al servizio e dotati di SDK – di disporre di un dato di unique audience (utenti unici deduplicati) “giorno” e “settimana”, distribuito con frequenza giornaliera e settimanale e disponibile poche ore dopo la rilevazione. I dati rilasciati dal servizio Audiweb Daily/Weekly sono riferiti agli individui dai 2 anni in su per la componente Computer e per la componente Mobile (Smartphone e Tablet).

Audiweb Database: è il prodotto principale del sistema Audiweb, la base dati da cui vengono organizzate tutte le informazioni sulle navigazioni rilevate dai differenti device (Computer, Smartphone e Tablet), per i publisher iscritti al servizio e per l’intera offerta disponibile online, fornendo dati di navigazione e profili socio demografici degli utenti che hanno navigato, con la più ampia stratificazione e ricchezza di informazioni.

Disponibile a cadenza mensile per tutti gli iscritti al servizio, consente di costruire, valutare ed ottimizzare piani media in base alle tradizionali metriche di reach&frequency e GRP.

Definizione di utenti unici

Il numero di singole persone, deduplicate, che si sono collegate, in un determinato arco temporale, ad un sito e/o elementi di esso effettuando una o più visite.

Differiscono dai browser unici in quanto rappresentano persone fisiche.

INTERVALLO “GIORNO MEDIO”

Il giorno medio indica, per il mese di riferimento, il numero medio di utenti unici giornalieri, che nel giorno hanno effettuato almeno un accesso a internet / entità o elemento di riferimento.

Come si calcola il giorno medio?

La somma degli utenti unici di ciascun giorno del mese osservato / numero dei giorni del mese = il numero medio di utenti unici giornalieri del mese di osservazione.

INTERVALLO “MESE”

Il dato mensile per il mese di riferimento, il numero di utenti unici (persone fisiche) che in questo intervallo hanno effettuato almeno un accesso a internet / entità o elemento di riferimento.

DIFFERENZA TRA DATO “MESE” E DATO “GIORNO MEDIO”

L’osservazione del dato mensile rende un’idea della copertura del mezzo nel periodo di rilevazione, mentre l’osservazione del dato nel giorno medio fornisce, tra le varie informazioni, indicazioni sulla frequenza di utilizzo del mezzo da parte degli utenti unici.