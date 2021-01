CAF ACLI * “ TRENTINO VOLLEY BIG CAMP 2021 “: MARIOTTO, « SEI ISCRIZIONI GRATUITE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE, PER IMMERGERSI NELLA NATURA DEL MONTE BONDONE »

La collaborazione con Trentino Volley nasce una nuova iniziativa che assegna sei iscrizioni gratuite al “Trentino Volley Big Camp 2021” a tre ragazze e tre ragazzi delle scuole medie.

Da quattordici edizioni il Trentino Volley Big Camp anima le estati di giovani che vogliono vivere una vacanza diversa, immersi nella natura del monte Bondone a giocare e divertirsi grazie alla pallavolo, in compagnia dello staff tecnico di Trentino Volley e con un programma ricco di iniziative.

Con l’iniziativa “CAF ACLI per i giovani e lo sport”, CAF ACLI ha deciso di assegnare sei iscrizioni gratuite, del valore di 450 euro ciascuna, al Trentino Volley Big Camp 2021 organizzato in sei turni settimanali dal 27 giugno al 7 agosto 2021.

Le iscrizioni gratuite sono destinate a tre ragazze e tre ragazzi nati tra il 2007 e il 2008 e residenti in provincia di Trento. L’assegnazione delle sei iscrizioni gratuite verrà decisa sulla base di una graduatoria basata sulla pagella scolastica dell’anno accademico 2019/2020 e sul valore ISEE (da ottenere gratuitamente presso una sede di CAF ACLI su appuntamento al numero 0461 274 988). Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo mail acliservizi@aclitrentine.it entro la data del 28 febbraio 2021. Il regolamento e la domanda per partecipare al bando sono consultabili e scaricabili all’indirizzo

“Con questa iniziativa vogliamo rafforzare la nostra storica partnership con Trentino Volley – dichiara il direttore di CAF ACLI Michele Mariotto – dando un contributo effettivo e concreto alle famiglie dei più giovani che praticano lo sport; in particolare, intendiamo favorire l’accesso dei ragazzi e delle ragazze ad esperienze di scambio e confronto, consapevoli che l’attività sportiva, in questo caso della pallavolo, giochi un ruolo importante anche nel processo di crescita in termini psicologici, sociali ed educativi”.

Foto delle precedenti edizioni di Trentino Volley Big Camp