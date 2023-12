PAT * APSP: « RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE, DIRETTIVE PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2024 »

17.45 - giovedì 21 dicembre 2023

APSP, razionalizzazione delle spese: direttive prorogate fino al 30 giugno 2024.In vigore altri sei mesi le direttive 2021-2023 in scadenza il prossimo 31 dicembre. Saranno prorogate per sei mesi le “Direttive triennali 2021-2023 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono Residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione delle spese” in scadenza il prossimo 31 dicembre 2023. Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione, Mario Tonina, che intende utilizzare i prossimi mesi per ascoltare gli attori in campo per delineare al meglio gli obiettivi delle nuove linee di indirizzo sul tema.

“Come preannunciato anche recentemente intervenendo all’assemblea annuale di UPIPA – spiega Tonina – ho ritenuto, di concerto con la Giunta, prorogare di sei mesi i termini di tali direttive perché ritengo utile oltre che opportuno, in considerazione del recente insediamento, capire gli strumenti e le azioni migliori su cui incentrare il lavoro nel prossimo triennio e quali misure di contenimento ed efficientamento da richiedere alle APSP, anche coinvolgendo ed ascoltando gli enti e dei professionisti del settore” conclude Tonina.