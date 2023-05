MUSE – TRENTO * “FUORI ORARIO“: « OSPITE SPECIALE MASSIMO TEMPORELLI, FISICO E FONDATORE DI THE FABLAB (18/5

15.23 - sabato 13 maggio 2023

A “MUSE fuori orario” si esplorano i confini dell’intelligenza, Giovedì 18 maggio 2023, dalle 20 alle 24. MUSE – Museo delle Scienze, Trento, Ospite speciale: Massimo Temporelli, fisico e fondatore di The FabLab

Ingresso al museo 7€ (prenotazioni su Ticketlandia)

Ingresso libero per il Live di Noirêve dalle 22.30 alle 24

“Ai confini dell’intelligenza”: è questo il titolo del prossimo appuntamento di “MUSE fuori orario”, il ciclo di incontri per vivere il museo anche in orario serale. Giovedì 18 maggio, dalle 20 alle 24, il MUSE – Museo delle Scienze si anima con incontri, workshop e concerti che indagano le diverse forme di intelligenza: umana, animale e artificiale. Tra gli ospiti di punta della serata, Massimo Temporelli, fisico che si occupa da oltre 25 anni di diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dell’innovazione.

Ciò che un tempo era solo fantascienza ora diventa realtà. La relazione tra umano e artificiale è sempre più presente nelle nostre vite, in modo più o meno consapevole. Il programma della terza serata di “MUSE fuori orario” esplora le nuove frontiere dell’intelligenza con una serie di approfondimenti su app, giochi e dispositivi che offrono opportunità di dialogo tra noi e le macchine.

Ne è un esempio “Thashy”, l’innovativa piattaforma che genera immagini con l’Intelligenza Artificiale: al MUSE sarà possibile confrontarsi sulle sfide della creatività con Stefano Bottesi e Carlo Rizzi, rispettivamente art director e produttore di Thashy, ma anche partecipare al workshop di scrittura diffusa a cura di Luca Bosotti, comunicatore e formatore di “Bit Leap”. Spazio anche ai giochi da tavolo con la possibilità di sfidare l’Intelligenza Artificiale a tris e dama o, grazie alle attività proposte dall’associazione Volkan – Tana del Goblin, di fronteggiare degli “automi” virtuali.

Tante le attività in collaborazione con start up ed enti di ricerca del territorio: con FBK (Fondazione Bruno Kessler) si parlerà di Machine Translation, prototipo di Intelligenza Artificiale a supporto della memoria delle e degli interpreti, e di un’applicazione mobile per contrastare i rischi di contraffazione e furti di identità; con il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello – CIMeC si esploreranno attraverso video, modelli e test cognitivi tre tipi di intelligenza – umana, animale e artificiale -; con HIT- Hub Innovazione Trentino si scoprirà come impiegare l’Intelligenza Artificiale per risolvere le grandi sfide industriali, mentre in compagnia del Team 11 chips si capirà come ridurre lo spreco d’acqua in agricoltura. Focus anche sul mondo fantascientifico come genere di anticipazione, e sull’intelligenza bestiale: all’interno della mostra “Wild City” ci si potrà mettere alla prova con chimp test, sfidando le sorprendenti abilità cognitive di uno scimpanzé.

Alle 20.45, nel Big Void, il momento clou della serata: Massimo Temporelli, fisico e fondatore di The FabLab, sarà protagonista del talk “L’Intelligenza Artificiale ci salverà”.

A conclusione della serata, dalle 22.30 alle 24, l’atrio del museo si animerà con il concerto di Noirêve, producer e musicista trentina che esplora il mondo della musica elettronica tra chitarre, suoni ambientali e strumenti “alternativi”. Insieme a lei, sul palco, anche la cantante e compositrice Adele Pardi e il sassofonista Matteo Cuzzolin. Per l’occasione, il bar MUSE rimarrà aperto fino a mezzanotte.