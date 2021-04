USB – LAVORO PRIVATO / TRENTINO * PRIMO MAGGIO: CASAGRANDA, « LETTERA APERTA AL SINDACO DI TRENTO IANESELLI, MOLTI LAVORATORI PROTESTANO PER L’APERTURA DEI NEGOZI »

Illustrissimo Sindaco di Trento Franco Ianeselli, USB lavoro privato le scrive in rappresentanza di molti lavoratori e lavoratrici del commercio che intendono elevare la loro protesta per l’apertura dei negozi commerciali nella giornata della festa del primo maggio 2021.

Ci sembra superfluo ricordarLe, dato il suo passato di segretario generale della Cgil del Trentino, il significato profondo e l’importanza che riveste per i lavoratori e lavoratrici questa festa e che rappresenta le lotte, la storia e la cultura di milioni di lavoratori e lavoratrici per la liberazione del lavoro dalle catene dello sfruttamento.

I lavoratori di USB, sabato 1 maggio saranno davanti i negozi ORVEA di San Pio X a fianco dei lavoratori e della lavoratrici che vogliono ribadire che i valori del 1 maggio non sono in vendita.

#noiNONsiamoinvendita sarà l’hashtag che in tutta Italia e non solo a Trento accompagnerà le iniziative dei lavoratori e lavoratrici del commercio che protesteranno contro l’apertura di negozi e dei centri commerciali per potersi riappropriare di una festività che qualcuno vorrebbe sopprimere, finanche nella memoria e nel suo significato più profondo.

Con la nostra lotta, nella giornata più importante per i lavoratori di tutto il mondo, intendiamo rimettere al centro il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alle feste, ad un salario e ad un lavoro all’insegna della dignità.

Alla luce di quanto sopra USB Lavoro Privato unitamente ai delegati del Commercio Le chiedono un atto di coerenza con il Suo passato decidendo la chiusura dei negozi il primo maggio per ribadire che Trento rimane una città che mantiene memoria dei valori rappresentati dal primo maggio.

Con l’occasione chiediamo un incontro con Lei per meglio illustrarLe le motivazioni che stanno alle base della nostra richiesta.

Ezio Casagranda

p. USB Lavoro Privato e delegati Commercio