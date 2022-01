COPPOLA (EUROPA VERDE) * PROIETTILE A PRESIDENTE FUGATTI: « L’INVIO È GESTO SCONSIDERATO MOLTO GRAVE IN QUALSIASI SITUAZIONE ED A CHIUNQUE VENGA INDIRIZZATO »

17:10 - 11/01/2022

Desidero esprimere piena solidarietà al Presidente Fugatti fatto oggetto di una pesantissima intimidazione presumibilmente da parte della parte più estremista e violenta del movimento No Vax. L’invio di un proiettile è infatti un gesto sconsiderato e molto grave in qualsiasi situazione e a chiunque venga indirizzato.

A maggior ragione se la causa è l’ invito fatto dal Presidente Fugatti a vaccinarsi per vincere la pandemia che ora, con la quarta ondata, sta colpendo in modo significativo anche la nostra provincia dove alcuni numeri relativi a ospedalizzazioni e occupazioni di terapie intensive sono molto preoccupanti. Fare valere le proprie ragioni, che fortunatamente la grandissima parte dei cittadini trentini non condivide, con metodi mafiosi è davvero aberrante.

*

Lucia Coppola

consigliera del Gruppo Misto/ Europa Verde