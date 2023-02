CENTROSANTACHIARA.IT * “STORIA DI PINOCCHIO”: « LA COMPAGNIA MATTIOLI PORTA IN SCENA UN RACCONTO PER BAMBINI, AL MELOTTI DI ROVERETO – TRENTO (5/2 – 16.00) »

10.09 - giovedì 2 febbraio 2023

Tutti al Melotti di Rovereto per ascoltare la “Storia di Pinocchio”. La Compagnia Mattioli porta in scena un racconto per bambini tra musiche divertenti e luci evocative, dedicato al burattino più famoso del mondo. Domenica 5 febbraio, ore 16, Auditorium Fausto Melotti di Rovereto.

Il calendario di Teatro ragazzi del Centro Servizi Culturali S. Chiara prosegue con un nuovo spettacolo in programma all’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto. Domenica 5 febbraio (ore 16) sarà possibile ascoltare la “Storia di Pinocchio, uno spettacolo prodotto da Compagnia Mattioli, con Monica Mattioli, interprete sul palco e anche regista insieme a Silvano Antonelli.

Sul palco c’è una donna accanto ad un letto. Suo figlio come tutte le sere prima di addormentarsi vuole

farsi raccontare le avventure di Pinocchio. Ma la mamma non vuole perché sa che poi il cuore batte forte e tra balena, orecchie da somari e mangiafuoco si fanno brutti sogni. Ma il cuore della mamma batte come quello di Pinocchio e senza volerlo una sera si ritrova risucchiata nelle fantastiche avventure del burattino.

Le immagini diventano poesia il cui ritmo è sostenuto da temi musicali divertenti, originali e accompagnato da luci che trasformano la realtà in scenari evocativi. Il letto si trasforma nel teatrino di Mangiafuoco, nel carretto per andare nel paese dei balocchi, nella balena in cui si trova Geppetto.

Tutti gli oggetti della camera prendono vita e corpo e nella magica affabulazione, con poetica follia, la mamma interpreta Pinocchio e i personaggi delle sue avventure, svelando segreti e sogni del burattino (forse rimasti nella penna di Collodi… fra i quali un’inconfessabile passione per la danza hip hop.

Info biglietti

Biglietti al costo di 6 euro (ridotto a 4 euro per bambini dai 3 ai 14 anni e per i possessori dell’Euregio Family Pass) acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

Per info chiamare il numero verde 800013952 o visitare il sito www.centrosantachiara.it

Foto di: Cinzia Campana