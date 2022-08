URZÌ (COMMISSARIO FDI TRENTINO) * SICUREZZA: « A ROVERETO A CAUSA DELL’IMMIGRATO (POI RICOVERATO IN PSICHIATRIA) HANNO RISCHIATO ANCHE DEI BAMBINI »

16.14 - mercoledì 24 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Hanno rischiato anche dei bambini. Gli episodi di violenza messi in atto verso i carabinieri e un innocente cittadino di passaggio in bicicletta a Rovereto da parte di un immigrato (ricoverato poi precauzionalmente in psichiatria) sono l’espressione di un fenomeno incontrollato di immigrazione sul territorio italiano e trentino che è complicato dalle procedure sempre più frequenti di cosiddetta agevolazione da parte dell’Austria dell’espatrio di stranieri extraeuropei verso l’Italia.

Tanto da creare un flusso, già denunciato dai sindacati di polizia, da nord verso sud, in assoluta controtendenza rispetto a quanto era accaduto nel passato, con una pressione verso il confine austriaco da sud. Le conseguenze sono l’arrivo anche in Trentino di individui non “censiti” e le conseguenze sono sempre più difficilmente sostenibili, come rilevano le forze dell’ordine in forma non ufficiali.

Occorrono più mezzi e personale, risorse e strumenti tecnologici per fare fronte a questa emergenza.

Collegare il gravissimo episodio di Rovereto a questo quadro è difficile (come è difficile un’anagrafe dell’immigrazione che è l’humus migliore per fare crescere l’illegalità). Di certo il cittadino poi ricoverato in psichiatria era libero di girare e girava costituendo un grave pericolo. Nella parte di filmato che non abbiamo diffuso c’erano dei bambini che avrebbero potuto essere presi di mira dall’esagitato che invece ha malmenato duramente un ciclista con conseguenze che potevano essere devastanti.

E’ il sistema che evidentemente va riformato, quello della sicurezza (un taser avrebbe potuto risolvere la questione in pochi secondi) ma anche quello dell’accoglienza. I cittadini sono esasperati.

*

Alessandro Urzì

Commissario provinciale Fratelli d’Italia – Trentino